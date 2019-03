Cultura brasiliana e capoeira, nasce un nuovo spazio

La capoeira, un’arte marziale che è anche ballo per le sue spettacolari coreografie, ancora poco conosciuta nelle Marche. Per questo, ma anche per diffondere la cultura brasiliana in generale, è nata l’associazione sportiva Roda de Rua che recentemente ha aperto una palestra a Castelfidardo. L’iniziativa è nata da un’idea di Filippo Vagnoni, insegnante di capoeira, e Valentina Bonanno.

All’interno dell’associazione si può, non solo provare la capoeira, ma diverse attività inerenti alla preparazione fisica e mentale, per adulti e per bambini. L’intento è quello di coinvolgere ogni fascia di età attraverso giornate dedicate e dimostrazioni anche di carattere ludico per i più piccoli. «È essenziale – spiegano - che chiunque possa affacciarsi allo sport, per tutti gli aspetti fisici conosciuti ma anche per quelli intrapersonali non meno importanti. Per questo abbiamo preferito un un modello associativo che punta principalmente alla diffusione».