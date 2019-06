Grande Vela, stesa Bologna: la A1 si avvicina

La Cosma Vela Ancona si aggiudica gara1 di finale playoff superando 10-6 la Rari Nantes Bologna. Soffre per metà del primo tempo (0-2), poi se ne va con un break di 4-0 che la porta sul 4-2 al cambio di campo di metà gara. Il Bologna riacciuffa il pari sul 4-4, poi la Cosma Vela ingrana una marcia superiore e allunga soprattutto nel quarto tempo: le bolognesi perdono la Budassi per falli e l'americana MataAfa per infortunio e le "cosmiche" di Pace ne approfittano per piazzare un 4-0 in cinque minuti con cui toccano sul 10-5 il massimo vantaggio (+5) per poi subire nel finale la sesta rete di marca bolognese. Buona prova delle doriche, che sono chiamate a ripetersi nella replica di gara2 in programma giovedì a Bologna (ore 19.30). Eventuale bella di nuovo ad Ancona, domenica prossima.

«Una partenza sotto tono, che non è da noi - spiega coach Milko Pace a fine gara - Poi siamo rientrati in partita, bene soprattutto in difesa, le ragazze non hanno mollato sino in fondo, hanno lottato su tutti i palloni, bene anche in attacco, dove abbiamo messo in pratica quello che ci eravamo detti. Nei playoff conta molto la testa, e noi con la testa c'eravamo e lo abbiamo dimostrato. Una bella prova, fisica ma soprattutto mentale. Ma giovedì a Bologna sarà un'altra partita».

Il tabellino

Cosma Vela Ancona-Rari Nantes Bologna 10-6 (2-2, 2-0, 2-3, 4-1).

Cosma Vela Ancona:Borghetti, Strappato 1, Pomeri 2, Rachid, Ferretti 1, Fiore, Di Martino, Bersacchia, Santini, De Matteis, Altamura 3, Quattrini 3, Andreoni. All. Pace M.

Rari Nantes Bologna: Fiorini, Monaco, Caverzaghi, Morselli, Invernizi, Verducci 2, MataAfa 2, Nicolai 1, Lepore, Budassi, Franci, Nasti 1, Guerriero. All. Posterivo.

Arbitri: Giacchini e Nicolai.

Note: sup. num. Vela 4/7 più un rigore realizzato, Bologna 1/10; uscite per falli: Budassi nel IV t.; infortunio alla giocatrice MataAfa nel IV t.; spettatori: 200 circa.