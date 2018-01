Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela comincia bene: Volturno ko

La Cosma Vela Ancona inaugura con i tre punti la nuova stagione in A2 superando alla piscina del Passetto il Volturno per 14-9. Una partita con più luci che ombre, quella disputata dalle ragazze di Milko Pace, che hanno creato molto più di quanto raccolto in una gara in cui il Volturno ha giocato bene le proprie carte, restando in partita sino al quarto parziale trascinato dalle reti della Starace. Nella squadra anconetana ottima prova per la giovane Strappato, che ha siglato anche tre gol, come la mancina Mirleni, buona in generale la prestazione di tutta la squadra.

Coach Milko Pace ha fatto giocare tutte le atlete a sua disposizione, alternando anche i portieri Borghetti e Andreoni che hanno difeso i pali dorici per due tempi ciascuna. Osservata speciale del match la filottranese Pomeri, argento olimpico a Rio e oggi in cabina di regia, sempre marcatissima, a dettare i tempi delle giocate e a leggere le situazioni difensive in sostegno alle compagne di squadra. La Cosma Vela è partita subito forte mettendo la testa avanti, ma senza riuscire a staccare il Volturno che si è riportato più volte a un gol, fino al 7-6 di metà terzo tempo, quindi un mini-break per le anconetane fino all'11-7 di inizio ultimo periodo, un margine di +4 che si è ampliato solo con il gol conclusivo realizzato dalla Altamura.

Foto: la Cosma Vela in difesa