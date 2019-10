Cosma Vela, il cuore non basta: le doriche sconfitte con onore dalla Sis Roma

Cosma Vela Ancona sconfitta dalla Sis Roma ma a testa alta. Nell'anticipo infrasettimanale del 4° turno di campionato di A1 femminile, le anconetane rimediano la quarta sconfitta uscendo sconfitte 5-14 dal Passetto, ma stavolta, pur di fronte alle vicecampionesse d'Italia, giocano una buona partita, se si esclude il secondo tempo in cui la Sis Roma dilaga e mette le mani sul match.

Buona l'intensità difensiva, buono il pressing, così come la concentrazione e l'attenzione mostrate dalle ragazze di Milko Pace che non mollano sino alla fine, anche con il risultato già compromesso e largamente favorevole alle romane. Doriche in acqua con la bomber Elena Altamura a mezzo servizio, in fase di recupero dall'infortunio al gomito, romane senza l'azzurra italo-brasiliana Izabella Chiappini. Il primo tempo è una bella altalena di emozioni: passa in vantaggio la Sis con la Picozzi, pareggia in contropiede la Ivanova, ancora avanti la Sis con la Avegno, Cosma di nuovo in parità con la Ivanova, quindi due reti della Galardi per il 2-4 del primo intervallo. Nel secondo tempo il break decisivo e mortifero delle romane, che trovano il bersaglio 5 volte in altrettanti minuti, tre volte consecutive con la Avegno e poi con Sinigaglia e Storai. Si arriva al cambio di campo sul 2-9, ma la Cosma prosegue la sua volenterosa prova: incassa il gol della Di Claudio, poi accorcia con le reti delle mancine Stankovianska e Ferretti (4-10) e subisce negli ultimi due minuti del periodo altri due gol, dalla Tabani e dalla Tori. Ultimo parziale con le due marcature della Galardi - poker per l'azzurra di Prato in forza alla Sis - e gol conclusivo della Quattrini. Per Milko Pace, nonostante la squadra sia ancora a zero punti, segnali incoraggianti e di crescita in vista dei prossimi appuntamenti.

Il tabellino:

Cosma Vela Ancona-Sis Roma 5-14

(2-4, 0-5, 2-3, 1-2)

COSMA VELA ANCONA: Borghetti, Strappato, Ivanova 2, Santini M., Ferretti 1, Fiore, Vecchiarelli, Stankovianska 1, Santini S., De Matteis, Altamura, Quattrini 1, Andreoni. All. Pace

SIS ROMA: Sparano, Tabani 1, Galardi 4, Avegno 4, Motta, Iannarelli, Picozzi 1, Sinigaglia 2, Nardini, Di Claudio 1, Storai 1, Tori, Brandimarte. All. Capanna.

ARBITRI: Castagnola e Pascucci.

NOTE: uscita per limite di falli Strappato nel quarto tempo: sup. num. Vela 0/3 + un rigore sbagliato e Sis 6/8 + un rigore realizzato.