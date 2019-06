Pallanuoto, domani la Cosma Vela in gara2 a Bologna, in palio c'è l'A1

Domani pomeriggio alle 19.30 alla piscina Sterlino di Bologna la Cosma Vela Ancona si gioca il secondo assalto alla serie superiore. Forte del successo di gara1, domenica scorsa al Passetto, con cui ha superato la Rari Nantes Bologna per 10-6, la squadra anconetana domani affronta nuovamente le emiliane, stavolta in trasferta, nella storica vasca bolognese.

E' la serie finale di playoff di A2, chi passa va direttamente in serie A1, e alla Cosma Vela basta vincere. Altrimenti tutto si deciderà nella bella, gara3, in programma al Passetto domenica prossima. L'altra finale è Trieste-Acquachiara Napoli, le triestine hanno vinto gara1 11-6, ma i posti per la serie A1 sono due. Le doriche si sono imposte in gara1 con un punteggio piuttosto netto, ma il 10-6 non deve trarre in inganno, perché fino al 6-5 la partita è stata assolutamente in equilibrio e Bologna ha dimostrato tutte le sue qualità, cedendo solo nel finale, cinque minuti in cui s'è trovato senza il centroboa MataAfa e senza la mancina Budassi e in cui ha subito la determinazione delle anconetane che hanno così piazzato il break decisivo. Ma, come ricorda coach Milko Pace, domani a Bologna sarà un'altra partita. "Abbiamo rivisto le immagini del match - spiega il tecnico dorico -, dobbiamo migliorare in difesa, dove abbiamo concesso alle avversarie troppe azioni pericolose e, se riusciamo, dobbiamo mantenere le percentuali di inferiorità numerica che poi sono state decisive per vincere la partita. Dobbiamo giocare come se fossimo sullo 0-0, certo troveremo un avversario determinato e agguerrito, ma proveremo a conquistare l'A1 a Bologna".