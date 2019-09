"Io Corro per la Vita", grande successo per l'ottava edizione

SENIGALLIA - Grande successo anche per questa ottava edizione 2019 della manifestazione “Io corro per la vita” promossa, voluta e sviluppata dal comitato “Io corro per la vita” e dalla FIDAPA BPW sezione di Senigallia. Oltre 1200 partecipanti domenica 8 settembre hanno dato vita al serpentone in rosa che si è snodato lungo le vie della città per un percorso di 5 km. Un grazie speciale va alle associazioni che a vario titolo hanno contribuito al successo della manifestazione: contagiosa l'allegria dei ragazzi della palestra Myfitness che hanno animato e fatto ballare tutta la piazza del Foro Annonario; L’Associazione Nordwalking, che ci accompagna dandoci “il giusto passo”; La Croce Rossa Italiana Comitato di Senigallia che quest'anno ci ha supportato in modo determinante. Come non ringraziare inoltre la Banda musicale Città di Senigallia, da sempre al nostro fianco così come i ragazzi dell’Associazione Tamburini Rinascentia, tamburi e musici di Senigallia.

Un grazie immenso agli sponsor che hanno creduto in noi e che hanno reso possibile tutto questo! In questi otto anni siamo cresciuti insieme unendo esperienza e tanto cuore per raggiungere un obiettivo che si è sviluppato negli anni e aumenterà in futuro, arricchendosi di presenze e testimonianze significative, come quella di quest'anno: Alice Leccioli, la 17enne di Ferrara che ora grazie ad un sofisticato esoscheletro può camminare.

Si conferma come ogni anno la donazione del ricavato, che andrà a sostenere due progetti territoriali: il mantenimento della psicologa dell'Andos e la creazione di una borsa lavoro per un nutrizionista presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Senigallia attraverso l'AOS. L’abbraccio più caloroso ed il ringraziamento più grande va a tutti voi che avete partecipato alla passeggiata portando le vostre famiglie, figli ed amici a quattro zampe! Grazie a voi ed al vostro sostegno il processo di sensibilizzazione verso le malattie oncologiche e promozione di stili di vita sani, sta riscuotendo un grandissimo successo, portando la prevenzione al primo posto nella nostra realtà cittadina.