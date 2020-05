Il canottaggio in quarantena: gare virtuali per gli atleti dei vigili del fuoco

La pandemia di Covid-19, scoppiata a fine febbraio ha annullato ogni tipo di competizione agonistica e ogni forma di allenamento in tutti i settori dello sport, compreso il canottaggio. I giovani vogatori del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “A. Maggi” di Ancona che, per tutto il periodo invernale hanno lavorato in palestra per potersi presentare in forma nel marzo scorso alle prime competizioni regionali e nazionali, sono stati costretti all’allenamento indoor. Si sono mantenuti in contatto con l’allenatore Guido Guidi che ha dato a ognuno di loro una serie di esercizi giornalieri da svolgere a domicilio. Il training virtuale ha sortito gli effetti sperati . I giovani canottieri dorici hanno preso parte alla “Quarantine indoor rowing & GBAD Challenge”, Trofeo Coop e Trofeo Garofalo, indetta dalla Federazione Italiana Canottaggio per il 2 e 3 maggio scorsi. I canottieri del ”Maggi” hanno preso parte solo alla gara GBAD di sabato 2 maggio in quanto nel circuito virtuale a distanza sono stati impossibilitati a gareggiare non avendo a disposizione i remoergometri, essendo dislocati nella palestra del Molo Turistico. Tuttavia nel circuito GBAD i giovani biancorossi si sono piazzati al 22° posto su 75 società italiane di canottaggio. Alle gare virtuali hanno preso parte un migliaio di atleti.

Il medagliere

GBAD è un acronimo che sta per Gambe, Braccia, Addominali e Dorsali (serie di esercizi cronometrati come lo squat, piegamenti sulle ginocchia, skip ginocchia alte, addominali sit up, balzi in accosciata etc…): Leonardo Bufarini ed Enrico Natalucci hanno conquistato l l’oro; Riccardo Bufarini, Francesco Latini e Paolo Alessandrini Gentili si sono aggiudicati l’argento; Luciano Paoletti e Riccardo Natalucci hanno meritato il bronzo, infine positiva la partecipazione degli altri atleti Lorenzo Alessandrini, Juri Strazzi, Diego Lanari, Alessandro Valeri, Cristian Culeva, Antonio Ninfadoro, Claudia Rossi, Riccardo Manini e Federico Ninfadoro. Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, Dino Poggiali e Presidente del Gruppo Sportivo “A. Maggi”, si è detto «orgoglioso per la serietà manifesta da questi giovani Atleti». «Un risultato che fa ben sperare – commenta l’allenatore dorico Guidi – in vista della ventilata riapertura prevista per il 18 maggio».

Foto di repertorio (marzo 2019)