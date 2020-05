La Figc ha deciso, stop al calcio dilettantistico: l'Anconitana punta tutto sul ripescaggio

Il calcio dilettantistico si ferma, mentre si proverà a portare a termine i campionati professionistici, con data ultima di chiusura delle competizioni fissata per il 20 agosto. E’ la decisione presa dalla Figc, dopo la riunione del Consiglio Federale di oggi. Dunque, i vertici del calcio hanno deliberato di concludere i tornei di serie A, B e C «in ossequio al principio del merito sportivo e in conformità alle disposizioni emanate dalla Fifa e dalla Uefa nelle scorse settimane, nonché a seguito della pubblicazione dell’art. 218 bis del Decreto Rilancio», definendo preventivamente il format e «i criteri di definizione delle competizioni» nel caso in cui ci si dovesse fermare di nuovo per un ritorno della pandemia.

Per quanto riguarda l’attività dilettantistica, invece, arriva lo stop definitivo, compresa quella femminile fino alla serie B. «Valutate le condizioni generali e l’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza Covid-19 - recita il comunicato della Figc - il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni». Dunque, cala il sipario (lo si sapeva da tempo, mancava solo l’ufficialità) anche sul campionato di Eccellenza marchigiano: le ultime 7 giornate non verranno disputate.

Per i verdetti, bisognerà pazientare a lungo: l’inizio della stagione 2020/21, infatti, è stato fissato per il 1° settembre e per la composizione degli organici occorrerà attendere le decisioni a monte nelle categorie superiori. La certezza è che il Castelfidardo, primo in classifica dopo la 23^ giornata, salirà in serie D, mentre l’Anconitana, seconda dopo aver perso lo scontro diretto del 16 febbraio scorso, deve sperare nel ripescaggio: un’ipotesi tutt’altro che remota, vista la probabile moria di società calcistiche a causa della crisi da Covid. Per raggiungere l'obiettivo e tutelare i propri interessi, la società del presidente Stefano Marconi ha deciso di affidarsi all'avvocato napoletano Eduardo Chiacchio, uno dei massimi esperti in Diritto Sportivo, per cercare di salire in D.