«Ci chiedono quando finirà, le rassicuro e do loro gli esercizi da fare a casa»

«Il momento non è semplice, so benissimo che in casa vi state annoiando ma quando tutto sarà finito faremo una bella festa e ci sarà la voglia di stare insieme per riprendere gli allenamenti». E’ con queste parole che Nadia Baldoni, responsabile della sezione ginnastica artistica e ritmica del Cus Ancona, si rivolge alle sue ragazze direttamente con un video anche se i contatti sono praticamente giornalieri come racconta la stessa Nadia Baldoni.

«La situazione che stiamo vivendo non è semplice sopratutto per le famiglie e le ragazze costrette a stare in casa. C’è tanta tristezza anche per il fatto che in questo periodo erano in programma una serie di gare sia individuali che a squadre tutte rinviate a data da destinarsi. Con le ragazze che fanno l’agonismo ci sentiamo tutti i giorni, per quanto possibile fanno esercizi in casa con tanto di video dove ogni tecnico può correggere eventuali errori commessi. Oltre alla componente fisica questo è un modo per creare un impegno a queste ragazze e sopratutto non perdere i contatti. Molte gare sono state annullate ma in questo momento l’intera comunità è chiamata a rispettare le regole ma sopratutto le restrizioni imposte dalle autorità».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le piccole atlete chiedono conforto alla loro coach: «Quelle più piccoline sia della ginnastica artistica che ritmica non fanno altro che chiedere sia a me che al resto dello staff tecnico quando finirà questa situazione, che sono stanche di stare a casa e che non vedono l’ora di tornare in palestra ad allenarsi. Noi non possiamo fare altro che ripetere che occorre un minimo di pazienza, dare raccomandazioni circa lo studio e gli esercizi da fare in casa. A quelle più grandi invece consigliamo di sfruttare questo periodo per fare quelle attività domiciliari che in qualche maniera avevano tralasciato. La cosa più semplice sono i contatti, la tecnologia ci aiuta cosi come i social in genere che danno la possibilità di restare collegati. Per quello che riguarda gli esercizi per mantenere la condizione fisica cerchiamo di dare dei compiti che si possono svolgere all’interno delle abitazioni evitando qualsiasi pericolo. Non tutte infatti possono contare su spazi esterni come terrazze o giardini. E allora non resta che fare esercizi in casa».