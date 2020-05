La fase-2 comincia anche per il Cus Ancona: riprendono le attività sportive

Il Cus Ancona scende in campo nel rispetto della normativa, seguendo alla lettera le direttive imposte da ogni singola federazione. Dalla giornata di oggi (lunedì 18 maggio) sono ripresi i corsi di tennis con lezioni singole, come previsto dall’ultimo Dpcm e dalla Fit (Federazione Italiana Tennis) che ha emanato delle direttive in materia proprio per contrastare la diffusione del Covid-19.

Tra le sezioni che sono ripartite, anche la ginnastica artistica nella figura della componente agonistica con lavoro di preparazione fisica che verrà svolto all’aperto. Anche in questo caso, oltre al protocollo interno del Cus Ancona, verrà seguito quanto stabilito dal Governo e dalla stessa Federazione. In settimana la dirigenza del Cus Ancona provvederà alla sanificazione dell’impianto di Posatora e della palestra Persiani. E proprio in questa palestra lunedì prossimo potrà ripartire anche il resto del movimento della ginnastica con una serie di precauzioni.