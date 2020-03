Deejay Xmasters e Adriatic Games lanciano Cowod-19: insieme per la Croce Rossa

Qualche settimana fa, quando l’ombra dell’emergenza Coronavirus era ancora ben lontana dal nostro paese e dal tramutarsi in quello che stiamo vivendo in questi giorni, era stato annunciato il programma di Crossfit per l’edizione 2020 dei DEEJAY Xmasters: Cross Challenge (11/12 luglio) e soprattutto l’arrivo a Senigallia (il 18 e 19 luglio) della “team competition” più famosa d’Italia, cioè gli Adratic Games. Ma l’attuale emergenza sanitaria ha imposto un deciso stop all’intero mondo dello sport. Per ovviare all’impossibilità di riunirsi in palestra e al tempo stesso cercare di dare il proprio contributo alla causa comune, le due organizzazioni hanno deciso di lanciare COWOD-19: un challenge online il cui ricavato verrà devoluto interamente alla Croce Rossa Italiana.

"La community italiana del Crossfit, e più in generale quella sportiva, ha dato nei giorni scorsi un importante segnale civico invitando tutti gli amanti di questa disciplina a continuare ad allenarsi ma a farlo restando a casa, con quello che si ha a disposizione - si legge in una nota - COWOD-19 vuole spingere questo messaggio già positivo arrivato da migliaia di sportivi ancora oltre e unirli sotto un comune obiettivo: competere da casa contribuendo ad una giusta causa. La Challenge sarà aperta a tutti, potrà quindi partecipare anche chi avrà solo voglia di contribuire alla raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana. Per iscriversi a COWOD-19 e ricevere tutte le informazioni basta registrarsi sulla piattaforma di JudgeRules, partner dell’iniziativa, sull'apposito sito. Al termine della Challenge verranno sorteggiati dei premi tra tutti gli iscritti che caricheranno il loro video, come tanti gadget e le iscrizioni gratuite alle qualifiche per l’Xmasters Cross Challenge e gli Adriatic Games in programma dall’11 al 19 luglio a Senigallia durante la IX edizione dei DEEJAY Xmasters".