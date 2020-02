Effetto coronavirus, salta anche Fenera Chieri – Lardini Filottrano: match rinviato

Effetto Coronavirus, salta anche la partita della Lardini Filottrano a Chieri. Match rinviato a data da destinarsi.

La comunicazione è già stata ufficializzata sul sito della squadra piemontese: «Come da disposizioni della Federazione Italiana di Pallavolo, in riferimento all’attuale situazione sanitaria nazionale, vengono sospese tutte le attività sportive con effetto immediato anche in Piemonte. Comunichiamo quindi che la partita di A1F prevista per oggi pomeriggio alle 17.00 è stata annullata».