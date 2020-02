Emergenza Coronavirus, si ferma anche il basket: rinviata la gara dell'Aurora Jesi

PIACENZA - L'emergenza Coronavirus che ha colpito le zone del lodigiano tra Casalpusterlengo e Codogno, hanno provocato lo stop dei campionati si quasi tutto il territorio. A farne le spese anche l'Aurora Basket Jesi che ha visto rinviare la propria sfida contro la Bakery Piacenza. Questo il comunicato ufficiale della società leoncella.

«Alla luce delle decisioni prese dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza in merito all'allerta per il Coronavirus, la partita tra Bakery Piacenza e Aurora Basket Jesi in programma sabato 22 febbraio, è rinviata a data da destinarsi».