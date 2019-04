Finale di Coppa Italia, Maceratese-Anconitana 2-3: LA DIRETTA

PARTITA FINITA!! L'ANCONITANA VINCE LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

Minuto 94 - GOAL MACERATESE! Accorcia le distanze con Andreucci che trova la sua personale doppietta.

Minuto 88 - Esce Zaldua ed entra Colombaretti.

Minuto 86 - TRIS ANCONITANA! Jachetta la chiude con una bella azione personale ed un sinistro mortifero che non dà scampo a Tomba.

Minuto 85 - Ghanam al posto di Mastronunzio. Altro cambio anche per l'Anconitana.

Minuto 80 - Esce Moriconi ed entra Agostinelli. Quarto cambio per la Maceratese.

Minuto 76 - Ruibal sfiora la doppietta con un sinistro potente da dentro l'area di rigore. Palla alta di poco.

Minuto 71 - Ripresa dove la Maceratese ha preso il controllo della partita ed ora spinge per trovare il pareggio.

Minuto 64 - Jachetta prende il posto di Pucci. Secondo cambio per l'Anconitana.

Minuto 62 - Nell'Anconitana esce Marengo ed entra Venturim.

Minuto 61 - Goal annullato alla Maceratese! Mongiello trova la ribattuta vincente ma per il guardialinee è fuorigioco.

Minuto 59 - GOAL MACERATESE. Rete meritata di Andreucci che in scivolata batte Lori.

Minuto 56 - Palo clamoroso per la Maceratese con Campana che fa esplodere un destro clamoroso dal limite che si stampa sul legno.

Minuto 48 - Ridolfi sfiora la rete che avrebbe riaperto la partita. Prima occasione per la Maceratese.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Andreucci entra per Suwareh, Massini per Girotti e Argalia per Brugiapaglia. Triplo cambio per la Maceratese.

RIPRESA

Minuto 45 - Finisce il primo tempo. Anconitana sul 2-0 ed in pieno controllo della partita.

Minuto 41 - Anconitana vicinissima al tris!! Mastronunzio davanti a Tomba apre troppo il piattone e manda di poco a lato alla sinistra dell'estremo difensore.

Minuto 35 - Dominio assoluto in questo primo tempo da parte dell'Anconitana. La Maceratese sembra già rassegnata.

Minuto 29 - Ruibal si presenta in area di rigore e mette in mezzo invece che tirare in porta. L'estremo difensore blocca ed evita il facile tap in di Mastronunzio.

Minuto 22 - RADDOPPIO ANCONITANA! 1-2 terrificante dei dorici che con Mastronunzio trovano la rete del raddoppio.

Minuto 15 - VANTAGGIO ANCONITANA!!! Missile di Ruibal e Tomba battuto.

Minuto 13 - Occasionissima Anconitana con Arcolai che rischia l'autogoal e trova la splendida respinta di Tomba.

Minuto 9 - Il solito Trombetta non trova per centimetri la rete del vantaggio con una bella punizione dai 25 metri.

Minuto 5 - Le due si studiano in questo inizio di partita.

Minuto 1 - Partiti

Una grande giornata di sport quella di oggi. Una finale, quella tra Maceratese ed Anconitana che ci si aspetta molto spettacolare. LA DIRETTA INTEGRALE

Formazioni

MACERATESE (4-3-3): Tomba; Bigoni, Arcolai, Capparuccia, Brugiapaglia; Girotti, Campana, A. Moriconi; Mongiello, Suwareh, Ridolfi. All. F. Moriconi.

ANCONITANA (4-3-3): Lori; Tomassini, Mercurio, Trombetta, Zagaglia; Pucci, Marengo, Visciano; Ruibal, Mastronunzio, Zaldua. All. Nocera.