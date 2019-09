Coppa della Divisione al via, Falconara subito in Sardegna per il primo turno

Il primo fischio d’inizio stagionale, i primi calci che contano, lontani dalle mura amiche del PalaBadiali. Le ragazze del Città di Falconara volano in Sardegna attese dalle cagliaritane dalla Mediterranea per la prima gara di Coppa della Divisione. Si tratta di una nuova competizione pensata dalla Divisione Calcio a 5. Aperta a tutte le formazioni di A1 e A2, prevede partite a eliminazione diretta e una Final Four del 22 e 23 febbraio. Si gioca al palazzetto dello sport di Sestu, fischio d’inizio alle 15.

La vincente dovrà affrontare nel secondo turno, previsto per il 29 settembre, la vincente tra Atletico Chiaravalle e Futsal Prandone. Le altre squadre del Gruppo D sono le marchigiane Civitanova Dream Futsal e Dorica Torrette e le sarde Cagliari e Jasnagora. Mister Neri dovrà fare a meno per questa prima sfida a Nona Navarro Saez, Carmen Gutierrez e Sofia Vieira. Esordio ufficiale per il portiere Angelica Dibiase, Isa Pereira e Rafa Pato Dal’Maz, già in mostra a Saragozza con una doppietta.