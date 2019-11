L’Anconitana delude anche in Coppa: solo 2-2 al Del Conero contro il Porto d’Ascoli

Avvio complicato per l’Anconitana che al 15’ è già sotto: Borghetti e Battistini non si capiscono, Tittarelli ruba palla e infila il portiere in diagonale. L’Anconitana fatica a riprendersi, ma al 27’ va vicina al pareggio: nella stessa azione Petrini respinge in prossimità della linea un tiro di Mercurio, poi la conclusione di Giambuzzi viene neutralizzata da Di Nardo. Serve un episodio alla squadra di Ciampelli per raddrizzare il match: arriva al 37’ quando Sensi si aggiusta con la mano un cross dalla destra di Cameruccio. Sul dischetto va Zaldua che spiazza il portiere. Ma a un soffio dall’intervallo il Porto d’Ascoli sfiora di nuovo il vantaggio sugli sviluppi di una punizione: Valentini incredibilmente spara un diagonale sul fondo. Nella ripresa l’Anconitana cerca il raddoppio: Zaldua di testa impegna Di Nardo, non perfetto nella respinta. Ma al 10’ in una mischia in area Mansour tocca il pallone con il gomito: è rigore. Napolano dagli 11 metri è impeccabile: 2-1 per il Porto d’Ascoli. Lo stesso Napolano poco dopo ci prova dalla distanza, ma Battistini para in due tempi. Al 25’, il terzo penalty della giornata: Trawally stende Cameruccio e l’arbitro non ha dubbi. La mira di Zaldua è di nuovo precisa. La partita resta in bilico fino all’ultimo, non senza episodi di nervosismo: 8 gli ammoniti, più l’espulsione del dorico Bartoloni dalla panchina per proteste. Finisce 2-2: l’Anconitana esce di nuovo dal campo tra i fischi e la contestazione degli ultras.

I Tabellini

ANCONITANA-PORTO D’ASCOLI 2-2

ANCONITANA (4-3-3) Battistini; Pierdomenico, Borghetti (14’ st Bordi), Trombetta, Mercurio; Giambuzzi, Bruna (27’ st Zagaglia), Visciano; Cameruccio, Zaldua, Mansour. All. Ciampelli.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1) Di Nardo; Petrini, Sensi, Tassotti, Trawally; Rossi (42’ st Sanamè), Pasqualini; Valentini (27’ st Capocasa), Napolano, Verdesi; Tittarelli (1’ st Ciarmela). All. Izzotti.

ARBITRO: Giorgiani di Pesaro.

RETI: 15’ pt Tittarelli, 37’ pt Zaldua (rig.), 10’ st Napolano (rig.), 25’ st Zaldua (rig.).

NOTE: spettatori 300 circa. Al 34’ st espulso dalla panchina Bartoloni. Ammoniti: Tittarelli, Sensi, Trombetta, Visciano, Trawally, Giambuzzi, Napolano, Mansour. Angoli: 6-5. Recupero: pt 2’, st 5’.