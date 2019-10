Marco Manzini in visita al Coni di Ancona

ANCONA – Il CONI Marche ed il CIP Marche hanno ospitato l'atleta paralimpico pesarese Marco Manzini che rappresenterà l'Italia del Taekwondo ai prossimi campionati europei di categoria in Bari. Il presidente del Coni Marche Fabio Luna ha omaggiato Marco Manzini con il libro le "Marche a 5 Cerchi" in segno di augurio per i prossimi successi. Il saluto è stato portato anche da parte del Presidente CIP Marche Luca Savoiardi e da Marco Porcarelli, presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Taekwondo.

Marco Manzini, risvegliatosi dal coma dopo un incidente in sella a uno scooter ha anche scritto un libro in vendita dallo scorso settembre dal titolo: “La scelta di vivere”, la parabola di Marco Manzini, dal tunnel alla luce. Marco Manzini ha disputato i campionati nazionali taekwondo classificandosi secondo con la Activa Kombat ma il sogno è partecipare alle Olimpiadi di Tokio 2020. “Si tratta di un atleta di punta nello scacchiere dei nostri atleti marchigiani – ha detto il presidente Luna – ed è un personaggio straordinario per la grande forza di volontà che sta dimostrando”. Oltre ad allenarsi in palestra Manzini svolge l’attività di motivatore di squadre sportive. Dice Marco Manzini: “Di gente che sta male ce n’è tanta, io sono tra quelli che sta meglio e se posso do un aiuto. I medici mi chiamano miracolato, non ho paura di niente, mi godo la vita minuto per minuto. Lo sport mi aiuta tanto, non mollo”. Manzini è allenato dal maestro di taekwondo Luca Fontana.