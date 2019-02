Confapi Ancona e Lardini Volley, nasce una nuova sinergia

Confapi Ancona e Lardini Volley Filottrano hanno siglato un accordo di partnership, finalizzato alla realizzazione di momenti di formazione, condivisione e promozione. Nata nel 1979 con il nome di Api Ancona e successivamente Apindustria Ancona-Macerata, Confapi Ancona è l’Associazione che rappresenta la piccola e media industria privata del territorio.

“Si sottolinea spesso l’importanza che il mondo dello sport trovi sostegno dal mondo delle imprese perché ovviamente ogni attività necessita di risorse – dichiara il presidente di Confapi Ancona, Michele Mencarelli – ma nell’entusiasmo con il quale abbiamo sottoscritto questo accordo c’è la convinzione che invece possa essere anche l’impresa a trarre linfa da esempi virtuosi che vengano dal mondo dello sport come è quello della Pallavolo Filottrano, fortemente radicata sul territorio e capace di compiere un percorso di crescita costante ma graduale fino a giungere all’eccellenza e rappresentando infatti l’unica società di pallavolo femminile marchigiana non solo in massima divisione, ma in tutta la serie A”. “E’ per questo – conclude Mencarelli – che riteniamo la società come un esempio positivo di quei valori che la Confapi condivide tra gli associati a partire dalla capacità di fare squadra e di mettere a sistema le eccellenze che si riconoscono in questo percorso”.

“Siamo davvero contenti di avviare questa collaborazione con la Confapi Ancona – sottolinea il presidente della Lardini Volley, Renzo Gobbi –, perché ci permette di farci conoscere in maniera più profonda e diretta da chi nel territorio è l’attore principale della crescita. Per la nostra società è un onore poter rappresentare le eccellenze e le caratteristiche della nostra regione attraverso lo sport come veicolo di sani valori, aggregazione ed emozioni”.