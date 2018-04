Conero Running, nell'edizione da record vince la solidarietà

La gara, il divertimento ma anche la solidarietà. La Conero Running ha vinto ancora una volta con 2000 partecipanti al via, i fondi destinati alla Fondazione Salesi Onlus con la mascotte “Salesino” sul percorso, ed al CVM, Comunità Volontari per il Mondo ed il ricordo, all'avvio del ciclista Michele Scarponi e del prof. Romano Tordelli ai quali è stato dedicato il minuto di silenzio.

Nella Mezza Maratona Competitiva Nazionale sulla distanza dei 21,097 Km, ha vinto come da pronostico il keniano Joash Kipruto Koech, classe ’84, tesserato per l’Atletica Potenza Picena che ha dominato la gara con il tempo di 1’09’54 precedendo Gianmarco Scacchia della Collection Atl. San Benedetto., primo degli italiani. Al terzo posto assoluto Rossano Costantini dell’Atl. Potenza Picena. Nella gara femminile ha vinto un’altra keniana Vivian Jerop Kemboi dell’Atl. Saluzzo, al 2’ posto la sambenedettese Marcella Mancini, ex nazionale di maratona che corre per il Marà Avis Marathon ed al terzo posto Silvia Luna del Grottini Team. L'evento, oltre che di notevole valore sportivo e sociale, ha consentito di mostrare la Riviera del Conero anche agli atleti provenienti da tutta Italia. Accanto a loro il popolo dei corridori della domenica che, sul percorso chiuso e vigilato grazie a volontari della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine, hanno messo alla prova la propria voglia di divertirsi, misurarsi, saper soffrire. Nella Conero Ten, corsa non competitiva sul percorso di 10,8 Km, il più veloce è stato Carlo Paoletti dell’Atletica Potenza Picena. La gara ha percorso la parte iniziale e quella conclusiva della mezza maratona mentre la Mini Conero, corsa non competitiva di 4 Km aperta a tutti, soprattutto famiglie si è corsa interamente nel territorio di Numana.

Hanno partecipato anche i piccoli studenti che si sono cimentati nella Conero School Running, la corsa dedicata al mondo delle scuole.

La Conero Running, gara nazionale Fidal, è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Numana con la partnership di Regione Marche, Comuni di Loreto, Recanati e Porto Recanati, Coni Marche, Parco del Conero, Associazione Riviera delConero, e Rotary Club Ancona 25-35.

“Un grande successo di partecipanti e tutto è andato benissimo” – ha detto Andrea Carpineti che ha coordinato l’organizzazione. “La giornata splendida ci ha aiutato. La cosa più bella siete voi che siete qua e tanti bambini – ha aggiunto - compresi gli Insuperabili che hanno aperto la corsa partendo qualche minuto prima dei 2.000 iscritti. Voglio sempre di più una ConeroRunning con l’aspetto di solidarietà protagonista e non solo l’aspetto agonistico che comunque è molto importante e quest’anno è stata esaltata dalla presenza di Koech”. Infine i ringraziamenti “al comune di Numana e di Porto Recanati, al Rotary Club Ancona 25-35 ed a tutto l’esercito di volontari senz ai quali la Conero RUnning non si potrebbe disputare”. “La risposta in termini di entusiasmo è ottima e, con il sole di questi giorni sulla Riviera del Conero, tanti si sono presentati al via anche della Conero Ten e della Mini Conero dopo i 550 iscrittisi alla Mezza Maratona per un totale di oltre 2.000 iscritti”. La Conero Running, gara nazionale Fidal, quest’anno è stata anche Campionato regionale individuale master. Un euro della quota di iscrizione è stato devoluto alla Fondazione Salesi Onlus ed a CVM – Comunità Volontari per il Mondo.

Presente anche la Delegazione del Comune di Bussolengo (VR), gemellato con Numana, guidata dal sindaco Maria Paola Boscaini. Soddisfatto anche il presidente della Fidal Marche Giuseppe Scorzoso. “Una gara molto ben organizzata in un panorama molto ricco di appuntamenti. Giornata splendida e tutto è andato per il meglio, quindi mi complimento con l’Atletica Recanati per essere capace di far crescere ogni anno questa iniziativa”. Al parterre anche Roberto Tordelli, fratello di Romano Tordelli alla cui memoria è stata dedicata questa gara. “L’Atletica Recanati ha fatto un grande gesto dedicando la gara a mio fratello Romano che ha dato tanto all’atletica e che avrebbe certamente apprezzato molto questa edizione”.

Ecco la classifica con l'assegnazione dei riconoscimenti ai primi 5 classificati nelle due categorie, maschili e femminili

S18-34/: Mattia Rombini, Sina Ghorbanalirab, Lorenzo Felici, Edoardo Pecci, Edoardo Mincarelli

S35/: Daniele Bombardi, Giampero Colangelo, Alessandro Ferracuti, Lorenzo Papa, Mariano De Angelis

S40/: Michele Martufi, Marius Moldovan, Mirko Cruciani, Stefano Marsili, Enrico Tesei

S45/: Rachid Hallabou, Vincenzo Moniaci, Angelo Recchi, Manolo Giovannetti, Alessandro Marilungo

S50/: Giuseppe Localzo, Daniele Sperindei, Davide Vitali, Giuseppe Giorgi, Roberto Elisei

S55/: Doriano Bianchi, Marco Leone, Giuliano Mengarelli, Ermes Marilungo, Giancarlo Angelini

S60/: Stefano Rascioni, Stefano Tonelli, Andrea Aieta, Gianfranco Pesaresi, Giampiero Alessiani

S65 e oltre: Pasquale Iezzi, Fulvio Esposito, Nazzareno Verdenelli, Sergio Franconi, Mariano Capponi

Femminili

S18-34/: Cristina Crioli, Gaia Silvestrini, Beatrice Scrilatti

S35/: Giuseppina Piccaluga, Rossella Cerretani, Pamela Mariani, Cecilia Peroni, Silvia Ranalli

S40/: Laura Campelli, Mara Maracci, Antonella Brocchi, Rachele Giordani, Gabriella Amici

S45/: Marilena Cesarini, Barbara Cimmarusti, Patrizia Politano, Isabella Ricci, Debora Bertini

S50/: Maria Cristina Conti, Francesca Frulla, Rita Squarcia, Ornella Epifani, Caterina Traini