Conero Running al via domenica, la carica dei 2500

NUMANA – L’8 edizione della Mezza Maratona Competitiva Nazionale della Conero Running in programma domenica 22 aprile con il via alle ore 9.00, propone 550 iscritti provenienti da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto per un totale di 89 squadre. Ottima quindi la rappresentanza che coprirà la distanza dei 21,097 Km. Il via sarà sul lungomare di Numana per giungere a Porto Recanati e ritorno con la linea d’arrivo posta all’interno del porto di Numana. Due i favoriti in virtù del palmares prestigioso. Nella gara femminile occhi puntati sulla sambenedettese Marcella Mancini, 5’ agli europei di Goteborg nella maratona e oro alla maratona di Milano. Nel settore maschile l’atleta favorito è il keniano Joash Kipruto Koech che ha dominato la distanza anche nella passata stagione.

La Conero Running prevede anche la Conero Ten, corsa non competitiva sul percorso di 10,8 Km che percorre la parte iniziale e quella conclusiva della mezza maratona e la Mini Conero, corsa non competitiva di 4 Km aperta a tutti, soprattutto famiglie e che incentiva la partecipazione dei gruppi di almeno 10 persone. Le iscrizioni alle due gare non competitive si chiuderanno pochi minuti prima della partenza. Un euro della quota di iscrizione sarà devoluto alla Fondazione Salesi Onlus ed a CVM – Comunità Volontari per il Mondo. L’anno scorso parteciparono in 2100. “Quest’anno prevediamo 2500 iscritti” – ha detto Andrea Carpineti, vice presidente dell’Atletica Recanati che organizza questo “memorial Romano Tordelli”. Annessa ai tre format principali ritorna poi la Conero School Running, la corsa dedicata al mondo delle scuole. Con soli 3 €, tutti gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado potranno sfidarsi nella Scuola più numerosa. A tutti gli iscritti libro di narrativa offerto dalla Casa Editrice Eli e merenda party finale. Confermata anche la collaborazione con il Rotary Club Ancona 25-35 la cui Rotary Running, pur essendo riservata ai rotariani e la quota di partecipazione devoluta ad uno dei progetti del Distretto 2090, è inglobata negli eventi della Conero Running.

La Conero Running, gara nazionale Fidal, che quest’anno sarà anche Campionato regionale individuale master, è organizzata in collaborazione con il Comune di Numana con la partnership di Regione Marche, Comuni di Loreto, Recanati e Porto Recanati, Coni Marche, Parco del Conero, Associazione Riviera del Conero, “Il ringraziamento va a tutti i volontari che contribuiranno alla realizzazione ed al successo dell’iniziativa che sarà un evento sportivo ma anche e soprattutto una grande festa” – ha concluso Carpineti. A tutti i partecipanti verrà consegnato il pacco gara prima dell’inizio della manifestazione. La premiazione è prevista per le ore 12.00 circa con riconoscimenti ai primi 5 classificati nelle due categorie, maschili e femminili S18-35 /S35 / S40 /S45 / S50 / S55 /S60 / S65 e oltre. Premiati anche tutti i gruppi con più di 10 persone.