Volley femminile, la Conero Planet si sveglia troppo tardi e soccombe contro Forlì

Senza Penna, Marcellini e Grucka, la NumanBlu Conero Planet ha sonnecchiato per due set per poi crescere esponenzialmente nel 3° set nel quale ha messo paura a un’ottima Forlì grazie anche ai cambi voluto da coach Bacaloni che hanno dato motivazioni e opportunità di mettersi in mostra a tutte le ragazze. Da segnalare l’esordio della giovane palleggiatrice Matilde Barchiesi che ha realizzato anche un ace, alla prima convocazione in serie B2 per l’indisponibilità di Ester Grucka. Per la regista di scuola Esino c’è stata anche la possibililità di far rifiatare Fabbo a metà del 2’ set partendo poi addirittura titolare nel 3’ prima di cedere di nuovo il posto alla compagna di reparto rientrata poi bene in campo. Positiva anche la prestazione di Elisa Mazzucchelli subentrata a Caterina Miecchi. Resta però la sconfitta e la necessità di riflettere su un approccio molle al match e con due set praticamente non giocati. Dopo due set senza storia e sotto 12-17, la squadra ha avuto uno sprint d’orgoglio trascinata dalla capitana Linda Borgognoni, la più continua delle sue e Malatesta che ha strappato col servizio pungendo poi anche in attacco. La classifica non sorride ma se la Conero saprà trovare continuità su un livello di prestazione come nel 3’ set la salvezza può essere alla portata.

I tabellini

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE B2 gir. G – 5° giornata

NUMANABLU CONERO PLANET – BLUELINE FORLI 0-3

NUMANABLU CONERO: Fabbo 1, Marcellini, Mazzucchelli, Penna, Borgognoni 9, Cicchitelli, Canonico 6, Miecchi, Neba 1, Malatesta 8, Barchiesi 1, Calzolari (L) Tega, 1 Sposetti (L2). All. Bacaloni

BLUELINE FORLI: Stradaioli 9, Sgarzi, Morelli, Sopranzetti 12, Valpiani 7, Macchi (L) Bernabè 13, Godenzoni, Capriotti3, Caldara 3, Yabre' n.e, Timoncini n.e. All. Delgado

ARBITRI: Fabbretti e Porti

PUNTEGGIO: 11-25; 15-25; 23-25