Pallavolo, la Conero Planet Ancona in versione under: «Giocare senza paura»

ANCONA – Consolidare e rinforzare un gruppo già vincente giocando senza paura. Ecco l’obiettivo con il quale la Conero Planet Ancona darà battaglia nel campionato nazionale di serie B2 partendo dall’ossatura del proprio settore giovanile che, centrando il titolo regionale in under 16 e under 18, ha saputo piazzarsi tra le migliori 8 a livello nazionale

“Ripartiamo dalle nostre certezze” – ha detto il direttore generale Bruno Petrella che con coach Nicola Bacaloni ha costruito il gruppo. La continuità è rappresentata dalla centrale Letizia Canonico, classe 2001, una delle pochissime atlete marchigiane ad aver vinto il titolo regionale in tutte le categorie. Rientra in squadra Caterina Miecchi dopo un anno di studi negli Stati Uniti. Poi ci sono le centrali Matilde Marcellini e Laetitia Neba, le schiacciatrici Eleonora Penna, Elisa Mazzucchelli, Margherita Cicchitelli e Linda Borgognoni che era capitano dell’under 16. L’opposto Beatrice Malatesta e il libero Celeste Sposetti completano la truppa delle riconfermate.

“Alle nostre amazzoni abbiamo aggiunto cinque ragazze altrettanto giovani e con grandi potenzialità – dice Petrella - che, lavorando forte ad Ancona agli ordini di coach Bacaloni coadiuvato da Marco Bartolini, potranno migliorarsi ancora”. Le nuove arrivate che difenderanno i colori della NumanaBlu Conero Planet Ancona sono le palleggiatrici Ludovica Fabbo classe 2003 in arrivo dalla VolleyFriends TorSapienza Roma dopo un anno in serie C a Novara ed Ester Grucka, classe 2004 dalla Pall. Fabriano e reduce dall’esperienza all Vta. Nel reparto degli attaccanti laterali i rinforzi sono Julia Mastrocinque, classe 2003, romana ma autrice di un’ottima annata alla UYBA Busto Arsizio, e Margherita Tega, classe 2004 di Pescara ma cresciuta ad Orago. Ultima novità, stavolta marchigiana, dalla Pol. Bottega, il libero Federica Calzolari classe 2003. Le ragazze disputeranno anche il campionato under 18 e under 16 con l’obiettivo di difendere il titolo 2018 insieme ad un altro gruppo di 10 ragazze che faranno esperienza soprattutto in serie D grazie alla collaborazione con l’Esino Volley mentre la collaborazione con l’Ancona Team Volley riguarda il gruppo under 13.