Conero Planet Ancona, Nicola Bacaloni lascia la squadra: è ufficiale

ANCONA – La società Conero Planet Ancona comunica che l’allenatore Nicola Bacaloni ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per motivi personali. La società ringrazia il tecnico per la lunga e fruttuosa collaborazione augurando le migliori fortune per il futuro personale e professionale.

Contestualmente la Conero Planet comunica che a guidare la squadra nel campionato di sere B2 e di Under 18 fino al termine della s.s. 2019-20 sarà l’allenatrice Raffella Cerusico alla quale il presidente Castracani e il consiglio direttivo danno un caloroso bentornato e gli auguri di buon lavoro. Raffaella Cerusico manterrà gli incarichi all’interno della società Ancona Team Volley alla quale va il ringraziamento per la cortese disponibilità.