In casa Rossi si continua a collezionare medaglie: Claudia bronzo Coni per i risultati 2017

L'armatrice Claudia Rossi, guida del team dal 2016, è stata insignita della Medaglia di Bronzo al Valore Atletico per i risultati sportivi ottenuti nella stagione 2017. Il Coni ha scelto di premiare così la giovane armatrice anconetana, che nel 2017 ha portato sul tetto d'Europa, per il secondo anno consecutivo, il suo J/70 Petite Terrible-Adria Ferries e che si era resa protagonista di tanti altri eventi sul panorama internazionale tra cui, non da ultimo, il Campionato del Mondo J/70 di Porto Cervo, chiuso in quinta posizione su una flotta di 165 imbarcazioni e al primo posto nella classifica delle donne al timone.

La notizia arriva mentre la figlia del pluricampione Alberto Rossi è in fase di allenamento per l'appuntamento clou di stagione: il Campionato del Mondo J/70 di Marblehead (USA). «Sono molto orgogliosa di questo riconoscimento e ricevere l'onorificenza nell'evento organizzato dalla sezione Marche del Coni sarà una grandissima emozione. Speriamo sia un incentivo in più per far bene al Campionato del Mondo di settembre. Il titolo iridato è ancora un sogno nel cassetto per Petite Terrible-Adria Ferries» commenta la velista.