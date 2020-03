Il Città di Falconara sospende l'attività sportiva, il presidente Bramucci: «Vicinanza alle giocatrici»

Il Città di Falconara ha comunicato, a seguito delle nuove disposizioni del Governo per limitare la diffusione e il contagio da Coronavirus, comunica la decisione di sospendere l’attività sportiva. Tecnici e giocatrici sono stati invitati a seguire con scrupolo e responsabilità le misure indicate dalle autorità sanitarie. Alle giocatrici è stata comunicata la massima disponibilità per affrontare questa fase di emergenza, in attesa di nuove disposizioni. Per ora la Divisione Calcio a 5 ha sospeso i campionati, compresa la Serie A femminile dove milita il Cdf, fino al 3 aprile. Restano regolari le sedute di riabilitazione per le giocatrici infortunate. «A tutte le nostre giocatrici abbiamo dato libertà di scelta su dove passare i prossimi giorni: qui a Falconara o a casa con i propri cari. – spiega il presidente Marco Bramucci – Ovviamente il clima è di grande incertezza ma la gestione di questa fase critica passa anche dalla presa di coscienza e dal senso di responsabilità di ogni singola realtà che opera nel territorio: per questo abbiamo deciso così».