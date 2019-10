Eccellenza, Fabriano Cerreto - Anconitana 1-0: gli highlights della partita

Finita. Il Fabriano batte L'Anconitana 1-0

Minuto 92 - Nel Fabriano esce Domenichetti ed entra Giua.

Minuto 88 - MIRACOLO DI SANTINI SU AMBROSINI!!! Che parata per il numero 1 del Fabriano che in tuffo salva sulla linea.

Minuto 85 - Cambio nel Fabriano. Esce Ciciani per Gabrielli.

Minuto 81 - Micucci rischia l'espulsione tirando lontano la palla con le mani per protesta. Il direttore di gara a due passi decide di non ammonirlo per la seconda volta.

Minuto 74 - Esce l'autore del goal Cavaliere ed entra Ruggeri. Cambio anche per i padroni di casa.

Minuto 68 - Ammonito Trombetta che poi esce per fare spazio a Mercurio. Quarto cambio per l'Anconitana.

Minuto 66 - L'Ancon

itana spinge a testa bassa. Ambrosini raccoglie un cross dalla sinistra, stoppa di petto e calcia a giro di sinistro. Palla bloccata da Santini.

Minuto 62 - Si è svegliata l'Anconitana!! Ancora Mansour sgomma sulla sinistra e converge al centro. La sua conclusione è sporcata da Zaldua che però si trova in offside.

Minuto 60 - OCCASIONE ANCONITANA! Azione personale di Mansour che salta un uomo, poi vince un rimpallo ed in spaccata spara addosso a Santini.

Minuto 58 - Doppio cambio Anconitana. Esce Terranova per Marzioni e Bordi per Giambuzzi.

Minuto 56 - Ci si aspettava una reazione in questi primi minuti di secondo tempo ma i dorici sembrano non avere le idee necessarie per far male ai padroni di casa.

Minuto 52 - Ammonizione per Borghetti. Secondo giallo per i dorici.

Minuto 50 - Esce Bruna ed entra Zaldua. Primo cambio per l'Anconitana.

Minuto 47 - Occasione per Lispi che sfiora il raddoppio. Fabriano vicino al 2-0.

Minuto 45 - Partito il secondo tempo.

RIPRESA

Minuto 45 - Punizione dai 30 metri di Ambrosini con la sfera che finisce docile tra le mani di Santini. Poi l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Il primo tempo finisce 1-0 per i padroni di casa.

Minuto 42 - VANTAGGIO FABRIANO!! Impeccabile Cavaliere che dal dischetto non sbaglia. Impeccabile l'esecuzione del numero 10 che non dà scampo a Battistini.

Minuto 40 - CALCIO DI RIGORE PER IL FABRIANO!! Fallo di Micucci su Montagnoli. Giallo per il giocatore biancorosso.

Minuto 37 - Ci prova Giambuzzi con un sinistro al volo ma la palla si impenna e finisce alta sopra la traversa.

Minuto 33 - Cavaliere tutto solo davanti a Battistini. Ma per il guardalinee è fuorigioco.

Minuto 30 - Primo tempo molto equilibrato, ora l'Ancona sembra voler aumentare il ritmo ma per ora le azioni da goal latitano.

Minuto 17 - Primo squillo per i dorici con una conclusione centrale di Giambuzzi. Facile però la presa di Santini.

Minuto 14 - Anconitana non pervenuta in questo primo quarto d'ora. Tanti gli errori in fase di impostazione.

Minuto 5 - Gagliarda la partenza dei padroni di casa, che pressano alti e senza timori reverenziali nei confronti dei biancorossi.

Minuto 3 - OCCASIONISSIMA FABRIANO!! Ciciani tutto solo approfitta di un grave errore di Trombetta ma viene ipnotizzato da Battistini, bravo a chiudergli lo specchio.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match:

Fabriano Cerreto: Santini, Savatori, Bartolini, Marengo, Della Spoletina, Lispi, Domenichetti, Cusimano, Montagnoli, Cavaliere, Ciciani

A disp: Pretini, Giua, Stortini, Buldrini, Gabrielli, Moretti, Ferrejra, Ruggeri, Fraboni.

All: Tizzoni

Anconitana: Battistini, Terranova, Micucci, Visciano, Borghetti, Trombetta, Magnianelli, Bruna, Giambuzzi, Mansour, Ambrosini

A disp: Montuoso, Pierdomenico, Bordi, Mercurio, Marzioni, Baciu, Zagaglia, Bartoloni, Zaldua.

All: Ciampelli