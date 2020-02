Braconi di tacco, il Castello vola ed è 1° in classifica: Anconitana ko

Una sconfitta immeritata, ma il Castelfidardo è riuscita a realizzare un bel gol, mentre l’Anconitana non è mai riuscita ad essere pericolosa e ad avere una vera occasione da gol. L’Anconitana ci ha anche provato a prendere le redini della partita e ad andare in vantaggio, ma non è mai stata pungente, anche grazie ad un Castelfidardo attento. Ma soprattutto capace di approfittare di un calcio di punizione dal limite ottenuto, va detto, a seguito di una imperdonabile ingenuità difensiva dei biancorossi. Adesso cambia tutto perché i fidardensi sorpassano l’Anconitana allo stadio Mancini e sono primi nella classifica di Eccellenza. I dorici scalano al secondo posto.