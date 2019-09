Anconitana, esordio ok in Coppa Italia: battuto il Castelfidardo nel segno di Ambrosini

Esordio ok in Coppa d’Eccellenza per l’Anconitana che con una doppietta del solito Ambrosini sbanca Castelfidardo 2-1 nella gara di andata e “vede” i quarti (domenica prossima match di ritorno al Del Conero). La squadra di Ciampelli, seguita da un buon numero di tifosi, conferma le impressioni positive dell’estate in quanto a solidità e compattezza, al netto di caldo e carichi di preparazione che hanno penalizzato la brillantezza di gioco. Il Castelfidardo, affidato a Lauro e schierato con una coppia di peso in attacco come Shiba e Galli, ha faticato nel primo round contro i dorici, apparecchiati con il 4-3-3, uscendo però allo scoperto nella ripresa in cui ha trovato il pareggio-beffa di Capponi, a segno e subito espulso per l’eccessiva esultanza. In 10, si è arreso ad Ambrosini, giocatore di un’altra categoria.

Primo tempo senza grandi sussulti, ma con l’Anconitana pericolosa al 20’ con una punizione laterale di Trombetta deviata in angolo dall’ex David. Passano 5 minuti e i biancorossi si portano in vantaggio con Ambrosini che, appostato sul secondo palo, raccoglie un bel cross di Giambuzzi e timbra subito il cartellino, tra le proteste dei biancoverdi per un presunto fuorigioco. La risposta del Castelfidardo è tutta nella combinazione tra Galli e Capponi, con il centrocampista under che di destro impegna Battistini (35’).

Nella ripresa le forze dell’Anconitana calano e cresce il Castelfidardo che per due volte si divora il pareggio con Shiba (17’) e Galli (21’) ma poi lo trova col sinistro di Capponi (assist di Sampaolesi, al 27’) che, già ammonito, eccede nell’esultanza, arrampicandosi sulla rete di recinzione per raggiungere i tifosi, e viene espulso. Una beffa per i biancoverdi che, in dieci, vengono di nuovo infilzati da Ambrosini: gran gol il suo, un diagonale destro di precisione dopo aver saltato due uomini (37’).

