Pareggio ad occhiali tra Filottranese e Cantiano, la capolista è più vicina

La Filottranese torna da Cantiano con un punto in tasca. I biancorossi non riescono a cogliere il successo esterno, che manca dal 2017, e trovano un punto che permette di accorciare sulla capolista Sassogenga. Una sfida non particolarmente esaltante dal punto di vista del gioco, in cui i padroni di casa hanno fatto vedere qualcosa in più rispetto ai ragazzi di mister Marco Giuliodori. Infatti nel primo tempo la compagine di mister Guiducci ha sfiorato il vantaggio in più di un'occasione. Al 20' Sollitto si dimostra superlativo ipnotizzando Simone Lucchetti che fallisce un penalty. Sempre nella prima frazione la traversa, sulla conclusione di Bucefalo, salva i biancorossi. Nella ripresa Sollitto nega ancora il gol a Simone Lucchetti ma a complicare i piani di mister Giuliodori ci si mette anche l'espulsione per doppio giallo di Ruben Carboni. Tuttavia la Nese si compatta in difesa e, nonostante il forcing finale dei locali, il risultato non si sblocca dallo 0-0. "Una prestazione non particolarmente positiva da parte nostra - ammette mister Marco Giuliodori - Se c'era una squadra che meritava qualcosina in più probabilmente era il Cantiano per quello che hanno fatto vedere in campo. Posso dire che per noi è un punto prezioso, ottenuto su un campo difficile, dopo una gara comunque non esaltante dal punto di vista del gioco. Per quello visto in campo oggi la pausa di due settimane non ci ha fatto troppo bene, adesso l'obiettivo è tornare quanto prima alla vittoria".

CANTIANO - FILOTTRANESE 0-0 CANTIANO: Ottavi, Luchetti M., Angradi Fa., Baldeschi (83' El Karouachia), Angradi Fi., Rosetti, Sacchi (64' Bianchi), Ciufoli, Bernardini, Luchetti S., Bucefalo All. Guiducci FILOTTRANESE: Sollitto, Severini, Carnevali (85' Loshaj), Carboni, Meschini Mirco, Santinelli, Capomagi (65' Generi), Corneli, Duranti (85' Romansky), Coppari (65' Pancaldi), Meschini Michele All. Giuliodori Arbitro: Serenelli di Ancona Note: Ammoniti Angradi Fi., Severini, Carnevali, Carboni, Capomagi Espulso al 60' Carboni per doppia ammonizione Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese