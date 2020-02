Campionato nazionale di ginnastica artistica, dal 21 febbraio oltre 600 atleti ad Ancona

L’evento serie A Ancona 2020 che si terrà nei giorni 21 e 22 febbraio è la seconda prova del Campionato di Serie A1 , A2 e B nazionale che è partito da Firenze e si concluderà con la terza prova di Regolar Season a Napoli il 14 -15 Marzo. Tappa che porterà all’innovativa Final six di Giugno a Milano. Questa di Ancona è una tappa determinante perché si inizieranno a delineare le possibili classifiche che per adesso vedono in testa in:

A1: per la femminile la società Brixia Brescia e per la maschile la società Ares

A2: per la femminile la Ginnastica Torino e per la maschile Palestra Ginnastica Ferrara

B nazionale: per la femminile Ionica Gym e per la maschile Ghislanzoni Gal

Per rendere più avvincente il campionato alle squadre vengono assegnati punti speciali che vanno dai 30 punti del 1 classificato ai 7 punti del 12 esimo posto. Accederanno alla final six le prime sei squadre che si scontreranno con una formula avvincente per portare a decretare la squadra campione d’Italia. Ad Ancona arriveranno quindi 600 atleti, 72 squadre, 216 allenatori, 50 giudici nazionali e almeno 60 persone della staff della Giovanile Ancona che daranno vita ad una gara impeccabile.