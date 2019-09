Campionato alla emiliana per le giovanili dei Dolphins

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Cominciano a prendere forma i tornei giovanili di football americano che quest’anno vedranno i GLS Dolphins Ancona impegnati con la under 19 e la neonata under 16. Cominciamo dalla U19. Nel pomeriggio di sabato la Fidaf ha reso noti i raggruppamenti del campionato. I GLS Dolphins Ancona sono stati inseriti nel girone D con le seguenti avversarie: Aquile Ferrara Ravens Imola Vipers Modena Questi gli altri gironi: A Giaguari Torino Rhinos Milano Seamen Milano Skorpions Varese B Giants Bolzano Lions Bergamo Redskins Verona Saints Padova Sentinels Isonzo C Ducks Lazio Guelfi Firenze Red Jackets Sarzana Warriors Bologna Inizio della stagione il 13 ottobre. A breve il calendario completo. Si qualificheranno ai playoff le migliori due di ogni girone. E, contrariamente a quanto accade di solito nel football americano, la griglia della post season è già stata definita e non seguirà alcun ranking.

Questi gli accoppiamenti decisi: A1-B2 C1-D2 B1-A2 D1-C2 Spazio ora alla under 16. I GLS Dolphins Ancona sono nel girone C con: Aquile Ferrara Guelfi Firenze Hogs Reggio Emilia White Tigers Massa-Carrara Questi gli altri due gironi: A Blitz San Carlo Giaguari Torino Mastifs Canavese Skorpions Varese B Daemons Cernusco Panthers Parma Rhinos Milano Seamen Milano Andranno ai playoff la prima e la seconda di ogni girone. Salteranno il primo turno le migliori due prime classificate in base ad un ranking che verrà comunicato appena possibile. Anche la under 16 avrà inizio il 13 ottobre ed appena saranno disponibili i calendari completi li pubblicheremo.

Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)