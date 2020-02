Campionati Italiani Master di Corsa Campestre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Sui prati del Campus Folcara dell’Università di Cassino (FR) hanno preso il via i Campionati Italiani Individuali e Società di Cross Master Over 35 . Oltre 800 gli atleti, in rappresentanza di 85 Associazioni sportive dilettantistiche Italiane, che sono scesi a Cassino per contendersi una delle 19 maglie tricolori in palio . Una grande prova quella offerta dalla Jesina Simona Santini (Atletica Amatori Osimo ) costruita con tanti sacrifici, pianificata e fortemente voluta che l’ha portata a conquistare la sua prima maglia tricolore Master nella categoria delle SF.40, Simona Santini che alla vigilia della gara la davano tra le favorite, ha messo in mostra tutte le sue capacità nel saper correre sull’avversario, e di adattarsi alle asperità del terreno, ai continui cambi di pendenze e direzione. Un inizio gara il suo accorto e di studio delle altre due atlete che insieme a lei, subito dopo la partenza avevano preso la testa della gara. Al termine del primo giro, era lei a prendere l’iniziativa sull’impegnativo tratto di salita, con un perentorio cambio di marcia sul tratto più impegnativo della gara, riusciva a guadagnare un buon margine di vantaggio sulle dirette avversarie Allungava il passo gara e ne velocizzava le frequenze nel tratto di discesa, consolidando ancor più la sua prima posizione, che manteneva fino al momento più bello, quello di tagliare il traguardo a braccia alzate con un vantaggio di 33 secondi su Maurizia Cunico (Atletica Casone Noceto) e 40 secondi su Jane Thompson (Circolo Minerva). Una Simona Santini , seppur nella sua lunga carriera avvezza alla vittoria commentava con gioia “ Ho un estremo piacere sia per il risultato che ho condiviso con i miei nuovi compagni di squadra e di trasferta. Debbo ammettere che ogni volta posizionarsi su quella linea di partenza mi fa sempre battere il cuore, quel cuore che mi porta dopo tanti anni di attività a gioire e godere di quelle meravigliose sensazioni che la corsa mi sa donare. Salire quel gradino più in alto del podio, indossare la maglia tricolore e la medaglia al collo, continuano ancora farmi sognare.” . Oltre alla maglia tricolore della Santini, per i colori Marchigiani è arrivato il brillante 2° posto di Chiara Capezzone (Atletica Fabriano) nella SF. 35. Il 6° di Simona Ruggeri (Mezzofondo Club Ascoli) SF.45, il 7° di Katia De Angelis SF.50 (Grottini Team Recanati), il 12° e il 13° di Chiara D’Alonzo e Cristina Conti (Atletica Amatori Osimo). In Campo Maschile il miglior risultato il 5° posto è arrivato dall’over 55 di Ermes Marilungo (Porto San Giorgio Runner) seguito al 13° da Doriano Bianchi e al 61° il timoniere della squadra Sergio Strappato entrambi Ed infine il 30° posto Giuseppe Raponi in quella dei SM.65. La classifica a squadre Maschile vede al primo posto la A.R.L. Dynamyk Fitnees La prima A.S.D. Marchigiana l’ Atletica Amatori Osimo piazzatasi al 29° posto, 36^ Podistica Valtenna , 51° Porto San Giorgio Runners e all’82° la S.E.F. Macerata. Al Femminile In campo Femminile squadra Campione d’Italia l’Atletica Paratico (BS), anche in questa categoria con il 15° posto si conferma la prima delle squadre Marchigiane l’Atletica Amatori Osimo Bracaccini, seguita al 26° Atletica Fabriano, 34^ Mezzofondo club Ascoli, 35^ Grottini Team Recanati e 45^ Asa Ascoli Piceno . Gianni Le Moglie

