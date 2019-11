Luciana Mosconi Ancona, avvio di stagione da incubo: esonerato il coach Regini

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale. La Luciana Mosconi Ancona ha esonerato il coach Paolo Regini dopo la netta sconfitta casalinga nel derby con Senigallia.

«La società del Campetto si è riunita questa mattina per confrontarsi sull’andamento della stagione sportiva - si legge nel comunicato -. La dirigenza ha convenuto nel non proseguire il rapporto avviato in estate con l’allenatore Paolo Regini che aveva nelle promesse e obbiettivi risultati che non sono stati sin qui ottenuti. Il progetto tecnico di squadra della stagione 2019/2020 era stato fortemente condiviso fra allenatore e società, pertanto si ritiene doveroso sottolineare una responsabilità dei risultati finora conseguiti altrettanto condivisa. Regini rappresenta per il basket della città un grande patrimonio e la società si sente di esprimere al tecnico un forte ringraziamento per il lavoro svolto. Nel pomeriggio verrà comunicato il nome del nuovo capo allenatore che condurrà l’allenamento di questa sera al Palarossini in preparazione al match in programma sabato contro Cesena».

Tutte le strade portano a Stefano Rajola, vincitore lo scorso anno del campionato di serie B con Pescara.