Team salvagente, ecco la prima campagna di crowdfunding

Da oggi siamo on line con la nostra prima campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela. Abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa per poter dare ancora più slancio allo sviluppo del salvamento sportivo, come attività ludico motoria ed agonistica. Salvamento non è solo formazione di Assistenti Bagnanti ma una vera e propria alternativa sportiva praticabile tutto l'anno e a qualunque età.

Attraverso i vostri contributi, che possono essere anche di soli 5 euro, potreste aiutarci in maniera concreta, per l'acquisto di una tavola da salvamento omologata che ci permetterà di essere più competitivi e di proporre ai nostri attuali e futuri atleti ulteriori sfide personali e di squadra! Chiunque ci aiuterà riceverà una serie di ricompense che vanno da gadgets a servizi, come lezioni di nuoto personalizzate e formazione personale/aziendale su primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare, BLSD, e ovviamente un bel giro sulla nuova tavola da salvamento.