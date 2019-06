Camerano, fumata bianca: il nuovo allenatore è Stefano Fontana

Il Camerano ha scelto: è Stefano Fontana il nuovo allenatore. Il popolare “Jimmy”, 53 anni, storico giocatore dell’Ancona ai tempi della prima promozione in serie A, subentra a Luca Montenovo. E’ stato scelto per la sua esperienza ma anche per la capacità di valorizzare i giovani, visto che da 5 anni guida il settore giovanile del Camerano.

«Sono motivato e carico per questo impegno - dice Fontana -. Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo progetto e darò tutto per la causa del Camerano visto che qui mi sento a casa». Ulteriori dettagli verranno svelati nei prossimi giorni, ma di sicuro Fontana ha già le idee chiare: «Chiunque aderirà a questo percorso dovrà dare il 100%, essere stimolato e credere di poter fare bene. Il mio compito sarà di far rendere al massimo i giocatori, sia quelli esperti, sia i più giovani».

La società Camerano Calcio, che riparte dal campionato di Promozione dopo la retrocessione ai playout, conferma che Fontana seguirà analogamente da responsabile anche il settore giovanile.

