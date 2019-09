Debutto a Urbania, poi due sfide in casa: ecco la strada dell'Anconitana verso la D

La prima ad Urbania, il 15 settembre. Poi due gare consecutive in casa (SassoGenga e Grottammare) e la trasferta a Fabriano. Il Comitato regionale della Figc ha varato il calendario del campionato di Eccellenza, con l’Anconitana di Davide Ciampelli chiamata a fare da protagonista assoluta per salire in serie D, senza se e senza ma. Momento chiave della stagione saranno le 4 sfide di fila a cavallo tra ottobre e novembre, in cui i dorici affronteranno tre big (il Castelfidardo in casa il 27 ottobre, la Vigor a Senigallia il 3 novembre e il Valdichienti a Monte San Giusto il 17 novembre) oltre al Montefano dell’ex Salvatore Mastronunzio che il 10 novembre verrà al Del Conero da avversario. Ultima giornata d’andata il 22 dicembre col Marina. Il campionato, a 15 squadre, non vedrà turni infrasettimanali né pause, ad eccezione di quella invernale (ripresa il 5 gennaio). La chiusura è prevista per l’11 aprile 2020. Orari: si gioca alle 15,30 fino al 20 ottobre, poi alle 14,30 fino al 19 gennaio, quindi alle 15 dal 26 gennaio e alle 16 dal 29 marzo.

GIRONE D’ANDATA

1^ giornata (15/09/2019, ore 15,30)

URBANIA-ANCONITANA

2^ giornata (22/09/2019, ore 15,30)

ANCONITANA-SASSOFERRATO GENGA

3^ giornata (29/09/2019, ore 15,30)

ANCONITANA-GROTTAMMARE

4^ giornata (06/10/2019, ore 15,30)

FABRIANO CERRETO-ANCONITANA

5^ giornata (13/10/2019, ore 15,30)

ANCONITANA-PORTO D’ASCOLI

6^ giornata (20/10/2019, ore 15,30)

ATLETICO ALMA-ANCONITANA

7^ giornata (27/10/2019, ore 14,30)

ANCONITANA-CASTELFIDARDO

8^ giornata (03/11/2019, ore 14,30)

VIGOR SENIGALLIA-ANCONITANA

9^ giornata (10/11/2019, ore 14,30)

ANCONITANA-MONTEFANO

10^ giornata (17/11/2019, ore 14,30)

VALDICHIENTI PONTE-ANCONITANA

11^ giornata (24/11/2019, ore 14,30)

ANCONITANA-FOSSOMBRONE

12^ giornata (01/12/2019, ore 14,30)

ATLETICO GALLO-ANCONITANA

13^ giornata (08/12/2019, ore 14,30)

ANCONITANA-ATLETICO AZZURRA COLLI

14^ giornata (15/12/2019, ore 14,30)

SERVIGLIANO LORESE-ANCONITANA

15^ giornata (22/12/2019, ore 14,30)

ANCONITANA-MARINA