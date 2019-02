Promozione, Anconitana-Loreto: le info sui biglietti

Domenica alle ore 15, l'Anconitana torna in campo per la 20a giornata del campionato di Promozione. Al "Del Conero" arriva il Loreto, già battuto nella gara di andata. Queste le info per acquistare i tagliandi:

I ticket della partita sono acquistabili solamente presso la biglietteria dello Stadio Del Conero dalle ore 14.00. Ecco i prezzi:

- Tribuna laterale 10,00 Euro

- Tribuna centrale 15,00 Euro

- Ingresso gratuito per gli under 14 e persone con disabilità superiore al 74%

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!