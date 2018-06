Calciomercato, la nuova Anconitana inizia a formarsi: ufficiali due acquisti

Dopo la separazione con Lelli ed il tentativo di iscrizione al campionato di Eccellenza ecco i primi due acquisti per il prossimo anno. L’Us Anconitana ufficializzato infatti per la prossima stagione sportiva, gli arrivi del centrocampista belga Nikolas Proesmans classe 92’, lo scorso anno alla Sangiustese (serie D) e del difensore centrale Paolino Mercurio classe 1989, nella passata stagione al Tolentino (Eccellenza).