Calcio Promozione, il Villa Musone viene fermato dalla Nuova Real Metauro

Il Villa Musone si ferma a Calcinelli. I villans cercavano altri punti preziosi per la salvezza diretta ma al cospetto della Nuova Real Metauro è arrivata una sconfitta per 1-0. I gialloblu non sono riusciti a impensierire troppo i padroni di casa, non riuscendo a confermare gli ultimi risultati positivi. La corsa per evitare i play-out rimane tutt'ora aperta e, in tal senso, diventa fondamentale la prossima sfida casalinga contro la Passatempese, per riscattarsi quanto prima da questo scivolone. Avvio tutto per i locali che nel giro di un quarto d'ora passano in vantaggio: Barattini parte sul filo del fuorigioco, evita Cingolani e deposita in rete l'1-0 per i padroni di casa. Al 20' i ragazzi di mister Finocchi si lamentano per una caduta in area gialloverde di Tonuzi ma l'arbitro non ravvede nulla di particolare. I villans fanno fatica a prendere in mano le redini del gioco ed al 25' potrebbero nuovamente capitolare sul colpo di testa di Barattini ma Cingolani evita il peggio. Alla mezz'ora Bracci trova un siluro dal limite dell'area che si stampa sulla traversa. Nella ripresa il canovaccio del match non cambia ed i gialloblu creano troppo poco per riuscire ad riaprire la gara. Nel finale la Nuova Real Metauro gestisce il vantaggio e chiude la sfida sull'1-0. "C'è poco da dire dopo una partita così - commenta mister Davide Finocchi - Non siamo scesi in campo e non abbiamo giocato questa gara. Non abbiamo nulla da recriminare perchè abbiamo fatto veramente troppo poco per provare a vincere questo match. Dispiace per questo risultato".

I tabellini

REAL METAURO - VILLA MUSONE 1-0 (1-0 pt) REAL METAURO: Maramonti, Parmegiani, Figueredo (65' Gasparini), Omiccioli, Romagna, Vagnini, Boiani (85' Ceramicoli), Bernardini (87' Bacchiocchi), Giuliani (75' Pagnoni), Bracci, Barattini. All. Rondina VILLA MUSONE: Cingolani, Camilletti, Moglie, Marchetti, Ortolani, Pucci, Liguori (60' Agostinelli), Mascambruni (75' Shiroka), Tonuzi (88' Magi), Zagaglia, Menghini (60' Mossotti). All. Finocchi Arbitro: Nicolai di Ascoli Piceno Rete: 15’ Barattini Note: Ammoniti Romagna e Pagnoni. Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone