Calcio Promozione, la Filottranese piega il Valfoglia e vola alla finale play-off del girone A

La Filottranese conquista il pass per la finalissima del girone A di Promozione. I ragazzi di mister Marco Giuliodori piegano per 2-1 un Valfoglia coriaceo che soprattutto nella prima frazione ha messo in difficoltà i biancorossi. Un successo che conferma il trend positivo per la Nese che tra una settimana affronterà il Sassogenga, vincente contro il Mondolfo. Pronti via e la Filottranese si rende pericolosa con Carboni che non riesce a trovare la deviazione vincente, mentre un minuto dopo risponde Magnani con un traversone pericoloso messo in corner. Al minuto 8 Corneli fa tutto da solo e chiama all'intervento in tuffo Barbanti. Al 19' Coppari sfonda sulla destra e mette in mezzo una palla da posizione defilata ma nessuno dei suoi compagni riesce a farsi trovare pronto. Dopo aver giocato su buoni ritmi per mezz'ora, le squadre calano d'intensità complice il gran caldo. Ad avvio ripresa altra occasione per i locali con Coppari che conclude con un tiro messo in corner da Barbanti. I biancorossi fiaccano la resistenza ospite al minuto 54 con Coppari che prende palla e dalla destra, dai 25 metri, fa partire un fendente che si insacca alle spalle del portiere ospite. I biancorossi tengono in mano il pallino del gioco, cercando altre sortite offensive. In una di queste arriva il raddoppio. Minuto 77, Carnevali dalla sinistra mette in area un cross perfetto su cui Duranti si fa trovare pronto per la deviazione vincente. Gli ultimi minuti regalano emozioni. Prima Sollitto si supera su Calvaresi, dall'altra parte risponde Barbanti su Meschini. Quando la sfida sembra chiusa arriva il gol del Valfoglia in pieno recupero, con Passeri che di testa insacca la rete del 2-1. Per gli ospiti non c'è più tempo ed al triplice fischio finale può partire la festa della Nese. "Un successo importante ottenuto dopo una bella partita - commenta mister Marco Giuliodori - Siamo scesi in campo per cercare la vittoria, senza fare troppi calcoli, contro un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa siamo venuti fuori alla distanza e siamo riusciti a mettere in cassaforte il match, a parte il gol preso in pieno recupero. Complimenti a tutti i ragazzi, adesso ci aspetta la sfida contro il Sassoferrato Genga, con cui dalla scorsa stagione siamo stati sempre in lotta. Diciamo che a parte il Portorecanati è stato un campionato in cui le neopromosse sono state protagoniste".

I tabellini

FILOTTRANESE - VALFOGLIA 2-1 (0-0 pt) FILOTTRANESE: Sollitto, Romanski, Carnevali (88' Fiordoliva), Carboni, Severini, Santinelli, Cercaci (73' Pancaldi), Corneli, Duranti, Coppari (76' Meschini), Capomagi (81' Settembrini) A disp. Giache', Generi, Moretti All.Giuliodori VALFOGLIA: Barbanti, Arduini, Magnani, Nesi (59' Zazzeroni), Passeri, Vaierani, Bastianoni, Rossi, Veglio', Calvaresi, Diomede A disp. Adebiyi, Polidori, Gambelli, Elazaj, Tacchi, Roselli All. Cicerchia Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno Reti: 54' Coppari, 77' Duranti, 91' Passeri Note: Ammoniti Arduini, Carboni, Coppari, Vaierani.

Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese