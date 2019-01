Promozione, Cantiano-Anconitana 1-2: segui la DIRETTA del match

Minuto 45 - Ci sarà un minuto di recupero in questo frizzante primo tempo.

Minuto 36 - Bella rovesciata di Bucefalo che trova la risposta plastica di Lori. Pericoloso in questo caso il Cantiano.

Minuto 30 - L'Anconitana è completamente padrona del match e sta chiudendo i padroni di casa nella propria area di rigore.

Minuto 14 - VANTAGGIO ANCONITANA!! Zaldua trova il goal del raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo

Minuto 11 - GOAL per il Cantiano che trova subito il pareggio con Bucefalo.

Minuto 10 - RIGORE PER IL CANTIANO!! Fallo di Mercurio su Luchetti.

Minuto 6 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!! Assist al bacio di Piergallini per Mastronunzio che da pochi passi trova il suo goal numero 101 in maglia biancorossa!!!

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match Cantiano-Anconitana

Cantiano: Pifarotti, Luchetti, Angradi, Baldeschi, Carletti, Latmer, Bucefalo, Lucertini, Radicchi, Luchetti, Salsiccia

A disp: Ricci, Virgili, Bernardini, Tomassoni, Chaqroun, Carubini, El Karouachia, Pastorelli.

Anconitana: Lori, Tomassini, Colombaretti, Mercurio, Zagagila, Pucci, Visciano, Jachetta, Piergallini, Mastronunzio, Zaldua

