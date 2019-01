Promozione, l'Anconitana in trasferta a Cagli: i dorici tentano la fuga

L’US Anconitana si appresta ad effettuare la sua prima trasferta del girone di ritorno. E lo farà nella lontana Cagli dove affronterà il Cantiano che all’andata uscì sconfitto dal Del Conero con un secco 4 a 0. I biancorossi sempre primi con 5 punti di vantaggio sulla Vigor Senigallia dovranno stare attenti perché troveranno sicuramente un avversario combattivo e che metterà in campo tutte le proprie forze per portare a casa un risultato positivo. Causa squalifica per somma di ammonizioni, Mister Nocera non potrà contare sull’argentino Franco Ruibal, ma farà parte della spedizione pesarese l’anconetano Astolfi ristabilito dall’infortunio subito a novembre.

Appuntamento a domenica alle ore 14.30 al campo sportivo comunale “Francesco Mazzoleni”!

I GIOCATORI A DISPOSIZIONE

CANTIANO CALCIO: R. Pifarotti, M. Luchetti, F. Angradi, D. Tomassoni, A. Virgili, C. Orsini, F. Angradi, W. Chaqroun, A. Lucertini, D. Berdardini, A. Cossa, Mengoni, S. Luchetti, A. Salciccia, A. Baldeschi, A. Baldeschi, S. Boldreghini, A. Bucefalo, M. Ciufoli

Allenatore: Luca Luchetti

US ANCONITANA: G. Lori, T. Colombaretti, C. Trombetta, P. Mercurio, E. Marengo, L. Zagaglia, N. Pucci, I. Visciano, L. Jachetta, E. Zaldua, M. Piergallini, Venturim, S. Matronunzio, M. Martiri, A. Tomassini, D. Fuglini, I. Mechri, D. Scudiero, J. Ghanam, D. Rossini, T. Bartoloni, M. Astolfi

Allenatore: Francesco Nocera

Team Manager: Damiano Morra

LA TERNA ARBITRALE

Cantiano - US Anconitana sarà diretta dal sig. Cristian Ubaldi della sezione di Fermo. Gli assistenti saranno: il sig. Marco Mangiaterra della sez. di Macerata e il sig. Andrea Pizzuti della sez. di Macerata.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!