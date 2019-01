Promozione, Anconitana - Osimana 2-1: segui la DIRETTA del derby

FINITA. L'ANCONITANA VINCE 2-1 IN RIMONTA

Minuto 87 tutta la tribuna in piedi ac accompagnare gli ultimi minuti del match

Minuto 85 VANTAGGIO ANCONITANA: Mastronunzio di testa sotto la traversa ribalta il match dopo il cross di Venturim

Minuto 84 - Dell'Aquila accompagnato fuori dal campo dopo essere rimasto a terra.

Minuto 82 - cambio per l'Anconitana, Bartoloni rileva Marengo e Campione entra per Zagaglia

Minuto 75 - Pesce in uscita chiude lo spazio a Ruibal da solo davanti alla porta. Dopo a ribattuta Venturim viene atterrato ma l'arbitro non concede il rigore tra le proteste del publico dorico

Minuto 73 - per l'Anconitana entra Venturim per Zaldua. Per l'Osimana esce Madonna ed entra Re. Ristè rileva invece Mezzelani

minuto 67 - Proteste per un fuorigioco fischiato a Mastronunzio ravvisato dal guardalinee

minuto 66 - cambio per l'Osimana, esce Gasparini per Pasquini

minuto 65 - Anconitana in attacco, il gol di Mastronunzio ha ridato fiducia e lucidità ai dorici in questa fase di gioco

minuto 60 - PAREGGIO ANCONITANA, Mastronunzio sfrutta l'assist di Jachetta e spinge in rete di testa

minuto 57 - cambio Anconitana, Jachetta rileva Piergallini

minuto 56 - ammonizione per Ferri dopo il fallo su Piergallini

minuto 48 - occasione Osimana con Ferri che si mangia il gol dello 0-2. L'attaccante non approfitta dell'indecisione di Colombaretti

inizata la ripresa senza cambi

Anconitana in anticipo sul terreno di gioco in attesa della ripresa

FINE PRIMO TEMPO

minuto 46 - conclusione al volo di Mastronunzio dopo l'assist di Zaldua ma Pesce salva in corner.

minuto 45 - saranno due i minuti di recupero

minuto 34 - Occasionissima per l'Anconitana, Zaldua anticipato in uscita da Pesce

minuto 23 - conclusione in acrobazia per Ruibal, ma la palla finisce fuori

minuto 22 - torna in attacco l'Anconitana con Piergallini dalla destra che crossa per Ruibal, anticipato l'argentino

minuto 18 - ghiaccio sulla caviglia di Dell'Aquila rimasto temporaneamente a terra per uno scontro di gioco

minuto 12 - Anconitana sempre in avanti in cerca del pareggio, ma i difensori giallorossi riescono ad allontanare i pericoli

minuto 8 - risponde l'Anconitnaa con l'incursione di Mastronunzio, trattenuto al limite dell'area. Calcio di punizione

minuto 7 - GOL OSIMANA, cross dalla sinistra, mischia in area e gol di testa di Cerbone. 0-1

Minuto 2 - il match riprende con Pesce che stringe i denti e resta tra i pali

Minuto 1 - subito un uscita per Pesce che resta a terra dopo uno scontro di gioco. Si scalda il secondo portiere dell'Osimana

Partiti

Tribuna gremita. Presenti allo stadio anche diverse scuole calcio di Ancona e provincia, i ragazzi hanno posato sul terreno di gioco per delle foto ricordo.

Fischio d’inizio ore 15

Tabellino

Anconitana: Lori, Tomassini, Zagaglia, Visciano, Colombaretti, Mercurio, Ruibal, Marengo, Mastronunzio, Zaldua, Piergallini. A disp: Martiri, Trombetta, Fuglini, Venturim, Campione, Ioele, Mechri, Jachetta, Bartoloni. Allenatore Francesco Nocera.

Osimana: Pesce, Madonna, Montesi, Micucci, Begamini, Iannaci, Ristè, Gasparini, Ferri, Dell'Aquila, Cerbone. A disp: Prifti, Magrini, Pasquini, Campanelli, Leonardi, Re, Castroina, Mezzelani, Gatti. Allenatore: Roberto Mobili.