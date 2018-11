Calcio 1° Categoria, i portieri prendono tutto: poi Vergari decide la partita

Serviva uno scossone per invertire la tendenza negativa di questo inizio di stagione. E' arrivato, puntuale, in uno dei momenti più delicati e su un campo difficilissimo come quello di Borghetto di Monte San Vito. Con un terreno di gioco pesantissimo, e le solite numerosissime assenze (De Martino, Ulisse, Busilacchi, Cesaroni solo per citarne alcuni), i Portuali Calcio Ancona sono riusciti a portarsi via il bottino pieno dalla tana del Borghetto risalendo momentaneamente la china in classifica. Il successo, maturato con il punteggio di 0-1, arriva al termine di una partita tiratissima dove i due portieri sono stati grandi protagonisti fino all'episodio che ha deciso la partita al novantaduesimo minuto. Il flash della giornata è tutto nella conclusione della giovane classe '98 Alessandro Vergani, subentrato nella ripresa, che ha trovato l'angolino giusto alla destra del portiere di casa. Il resto sono scene che non vorremmo mai stancarci di vedere con tutta la squadra ad abbracciare il match winner e guardare, sin da subito, al prossimo match. La strada è lunga e sicuramente ci sarà da soffrire ma con questo ardore e con questo spirito le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

I tabellini

BORGHETTO - PORTUALI CALCIO ANCONA 0-1

BORGHETTO: Jariabek, Clementi, Francescangeli M., Francescangeli S., Bartolucci, Alessandroni, Lutsak (Dal 57' Noudem), Pigliapoco, Polonara (Dal 74' Baldelli), Gramazio, Aifuwa (Dal 57' Lanari) All. Rengucci

PORTUALI CALCIO ANCONA: Angiolani, Lombardi M (Dal 84' Rocchini)., Gatti, Orciani F., Santarelli, Orciani M., Giacchetta (Dal 54' Lodigiani), Tunnera (Dal 75' Pizzichini), Rossetti (Dal 80' Saracini), Lombardi T (Dal 65' Vergani)., Persiani All. Ceccarelli

Arbitro: Paoletti di Fermo

Reti: 92' Vergani