Calcio 1° Categoria, i Portuali tornano alla vittoria con il Chiaravalle

Tornano al successo i Portuali Calcio Ancona e chiudono positivamente il 2018. I Dockers, nel recupero della dodicesima giornata, si impongono 1-0 sull’SS Chiaravalle e conquistano tre punti fondamentali sia per la classifica che per il morale. Partita non bellissima soprattutto nei primi minuti dove nessuna della due squadre riesce ad impensierire gli estremi difensori. Fatta eccezione per una conclusione dalla distanza del Chiaravalle che lambisce la traversa, nella prima frazione non si segnalano occasioni rilevanti con le due squadre impegnate perlopiù a non concedere pericolosi contropiedi ai rispettivi dirimpettai. Nella ripresa i ritmi si alzano e a beneficiarne è lo spettacolo. Occhiodoro si disimpegna molto bene su una conclusione di un giocatore avversario dimostrandosi affidabile in determinate situazioni. La risposta dei padroni di casa è affidata al rientrante De Martino che si fa subito notare per una serie di giocate pericolose in area ospite. Canda con il passare dei minuti sale in cattedra, diventa autentica spina nel fianco per la difesa grigio nera fino a conquistarsi un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lui stesso ma l’esecuzione non va a buon fine. Sembra l’ennesimo episodio storto di una stagione sfortunata ma, solo pochi giri di lancetta dopo, l’attaccante rumeno si fa perdonare insaccando al volo un perfetto assist di Saracini. E’ l’1-0 che, di fatto, vale l’intera posta in palio e permette a mister Ceccarelli di chiudere l’anno con un risultato positivo dal valore inestimabile, soprattutto dal punto di vista mentale.

I tabellini

PORTUALI CALCIO ANCONA – CHIARAVALLE 1-0 (pt 0-0)

PORTUALI CALCIO ANCONA: Occhiodoro, Tunnera, Gatti, Cesaroni, Lombardi M., Orciani M. (Dal 65′ Pizzichini), Canda, Domenichelli, Rossetti (Dal 57′ De Martino), Lombardi T., Traversa (Dal 57′ Saracini) All. Ceccarelli

CHIARAVALLE: Cecchini, Sposito, Forlani, D’Urzo, Lorenzini, Rocchetti, Mencarelli (Dal 75′ Catacchio), Costantini (Dal 89′ Ciarimboli), Tigano, Rocchetti (Dal 68′ Marinangeli), Ramoscelli All. Onorato

Arbitro: Cesca di Macerata

Reti: 70′ Canda

