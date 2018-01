Prima categoria, Portuali-Anconitana 4-4: segui LA DIRETTA del match

Minuto 94 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Partita incredibile al Del Conero.

Minuto 93 - PAREGGIO DEI PORTUALI!!! Ancora Pizzichini con una punizione perfetta trova il pareggio proprio allo scadere! Poi si scatena una rissa furibonda in campo.

Minuto 88 - Entra Cardoso ed esce Storani.

Minuto 83 - Ammoniti Storani per l'Anconitana e Cesaroni per i Portuali dopo un acceso diverbio.

Minuto 80 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!!! EUROGOAL di Mandorino che dai 20 metri lascia partire una punizione perfetta. Cionfrini immobile e biancorossi ancora in vantaggio. Tripletta per il centrocampista dorico.

Minuto 75 - Nell'Anconitana esce Della Spoletina ed entra Brasili. Primo cambio per i biancorossi.

Minuto 73 - PAREGGIANO I PORTUALI!!!!! Il neo entrato Pizzichini pesca il jolly con un calcio di punizione dal limite. Lori si fa sorprendere sul suo Palo e i padroni di casa trovano il goal del 3-3.

Minuto 71 - Altro cambio per i Portuali. Entra Pizzichini per Canda.

Minuto 68 - Canda cade in area dell'Anconitana ma per l'arbitro è simulazione. Giallo per l'autore dei due goal dei Portuali. Poi terzo cambio per i padroni di casa con Bellavigna che entra in campo al posto di Ulisse.

Minuto 66 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!!!! Mastronunzio porta in vantaggio i suoi con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Minuto 65 - Ammonito Lodigiani per un fallo su Storani.

Minuto 60 - Bella percussione di Storani che mette dentro un pallone velenoso. La sfera però attraversa tutta l'area e si spegne sul fondo.

Minuto 58 - Secondo cambio per i Portuali. Esce Rossetti ed entra Lodigiani.

Minuto 52 - Primo cambio del match. Tra i Portuali entra Saracini per Traversa.

Minuto 50 - Bella percussione di Storani che mette un pallone velenoso in mezzo. Cionfrini respinge goffamente e mette in angolo.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio da parte delle due squadre.

RIPRESA

Minuto 48 - Finisce il primo tempo. L'Anconitana soffre va sotto di due goal poi con due rigori contestati trova il pareggio.

Minuto 47 - PAREGGIO ANCONITANA!!! Mandorino ancora dal dischetto. Il numero 6 dorico questa volta cambia angolo e firma la sua doppietta personale.

Minuto 46 - SECONDO RIGORE PER L'ANCONITANA!! Fallo su Strano in area di rigore. Per l'arbitro non ci sono dubbi.

Minuto 42 - Occasione Portuali!! E' Rossetti questa volta ad anticipare la retroguardia dorica ma con il piattone manda alto sopra la traversa.

Minuto 40 - Gran primo tempo per i Portuali che a parte l'occasione del rigore non hanno mai concesso nulla all'Anconitana. Vantaggio per ora meritato.

Minuto 31 - Ammonito Mandorino per un fallo su una ripartenza dei Portuali. Primo giallo del match.

Minuto 26 - L'Anconitana spinge in cerca del pareggio, Portuali però attenti in fase difensiva che per ora non concedono occasioni pericolose.

Minuto 20 - L'ANCONITANA ACCORCIA LE DISTANZE!! Sul dischetto va Mandorino che spiazza Cionfrini. Proteste dei Portuali per il penalty concesso dal direttore di gara.

Minuto 19 - RIGORE PER L'ANCONITANA PER UN PRESUNTO FALLO DI MANO IN AREA.

Minuto 17 - RADDOPPIO PORTUALI!!! Incredibile al Del Conero con Canda che firma la sua doppietta personale!! Il numero 10 dei Portuali scappa a Colombaretti e batte Lori in uscita con un preciso piattone.

Minuto 8 - PORTUALI IN VANTAGGIO!!!!!! 1-0 firmato da Canda che batte un incerto Lori da due passi.

Minuto 5 - Buona la partenza dell'Anconitana che sta chiudendo i Portuali nella loro metà campo.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino Match:

Portuali Calcio Ancona: Cionfrini, Angioletti, Zagaglia, Cesaroni, Ulisse, Tunnera, Traveria, Casaccia, Rossetti, Canda, Pierdica

A disp: Occhiodoro, Bellavigna, Gatti, Pizzichini, Giacchetta, Lodigiani, Saracini

All: Ceccarelli

Anconitana: Lori, Della Spoletina, Cesaroni, Rossi, Colombaretti, Mandorino, Strano, Marengo, Mastronunzio, Storani, Pucci

A disp: Ruspantini, Brasili, Polenta, Fernandes Cardoso, Massei, Apetzeguia, Fabrizi.

All: Lelli