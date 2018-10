Cupramontana si prende tutta la posta in palio, Portuali sconfitti

ANCONA - Un pomeriggio assurdo per i Portuali Calcio Ancona. Il Cupramontana di mister Tarabelli ha sbancato il Raimondo Vianello di Offagna imponendosi 1-3 e sfruttando al meglio quanto gli è capitato. Con Santarelli, Pizzichini, De Martino, Cesaroni e Pizzichini in tribuna, Ceccarelli ha optato per un tridente d'attacco composto da Petitti, Lodigiani e Persiani supportati da Vergani, Tunnera e Domenichelli sulla linea dei centrocampisti. Dopo sei giri di lancette subito prima tegola per i padroni di casa con l'infortunio di Rinaldi e l'ingresso in campo di Massetti. Gli ospiti con il passare dei minuti hanno preso progressivamente le misure riuscendo a portarsi in vantaggio grazie ad Ortolani. La reazione dockers non si è fatta attendere ma Petitti, su calcio di rigore, ha sprecato malamente calciando alto il penalty concesso. Il Cupramontana si è mostrato ben messo in campo e sempre vigile sulle indecisioni di Ulisse e soci. Prima dell'intervallo c'è stato tempo anche per lo 0-2, questa volta realizzato da Giuliani. Nella ripresa i dorici hanno provato a reagire ma le palle goal create non hanno sortito gli effetti sperati. Il Cupra, a poco più di mezz'ora al termine, ha trovato il tempo anche per il terzo schiaffo che, di fatto, ha chiuso la partita. Che sia stata una giornata stregata lo si è capito quando Petitti su parziale di 0-3 ha fallito anche il secondo rigore decretato dal sig. Pasqualini di Macerata. Giacchetta, subentrato, ha messo a segno nel finale l'1-3. Da segnalare un minuto di raccoglimento in memoria della scomparsa della moglie di Giuliano Massacesi, dirigente dei dockers.