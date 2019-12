Ostra Calcio, in 130 per Ezio Aceti: «Lo sport aiuta a eliminare i pregiudizi»

È stato davvero un intreccio vincente quello tra Sport ed Educazione. Quello tra l’Ostra Calcio, ideatore della serata e il Comune di Ostra, con il sostegno della BCC di Ostra e Morro d’Alba. Un intreccio vincente quello tra Ezio Aceti, psicologo di fama nazionale, e i tanti intervenuti, genitori in primis. 130 persone (con buona presenza di adolescenti) hanno riempito il teatro comunale “La Vittoria” di Ostra: nomen omen, aver visto così tanta partecipazione è stata la vittoria più bella.

In platea il sindaco ostrense, Federica Fanesi; l’Ostra Calcio rappresentata dal presidente Fabio Tarantino e da tutto lo staff tecnico e dirigenziale; il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba, Paola Petrini; il coordinatore federale regionale del Settore giovanile e scolastico, Floriano Marziali e il presidente provinciale AIAC Ancona, Gianluca Dottori. “Lo sport educa ai valori, allena la resilienza e aiuta nell’eliminare il puro veleno delle relazioni: i pregiudizi”, i concetti chiave di un Ezio Aceti puntuale e diretto. “Non esistono brutti caratteri, ognuno ha il proprio e nelle relazioni non c’è mai chi ha torto e chi ha ragione, mai”. Continuando poi con l’alleanza educativa e la magna carta dei diritti, fondamenta di qualsiasi società sportiva: “Lo sport ha contenuti pedagogici fondamentali: identità personale, il valore della bellezza del corpo e impara ad essere tolleranti alle frustrazioni. Gli educatori, in questo caso gli allenatori, devono cercare di dare sempre un’immagine positiva di sé e avere sempre un motivo per lodare il bambino, lasciando nella parte finale un momento di sostegno: “Sono sicuro domani farai meglio!”. Concludendo poi con la bellezza del “vero che genera gioia e il falso tristezza” e “la bellezza di un bambino nel sentirsi il frutto dell’amore dei suoi genitori.”

“L’alleanza di valori è quello che vedo nelle società sportive presenti qui nel nostro Comune- il saluto del sindaco di Ostra, Federica Fanesi- Questa alleanza ho potuto coglierla nelle varie società sportive dove il fine non è creare campioni, ma accompagnarli nel loro percorso di crescita. Così come lavorare con le famiglie per costruire un mondo più sorridente e positivo.” “Sono rimasto incollato sulla sedia per tutto il tempo in cui il dottor Aceti ha parlato, incantato-un entusiasta presidente Tarantino- Grazie a lui per essere venuto e grazie a mister Stefano Curzi che lo ha portato qui da noi, mettendo in moto tutta la macchina organizzativa.” “Un plauso alla società Ostra Calcio per l’organizzazione e per aver portato a Ostra un luminare della psicologia e pedagogia come Ezio Aceti. Sono felice di vedere così tanta partecipazione, trattare questi argomenti e trasmetterli è fondamentale per una crescita collettiva, sportiva e non”, la riflessione del professor Marziali.