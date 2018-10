Promozione, Osimana - Anconitana 1-2: segui la DIRETTA del match

FINE PARTITA! Il derby è dell'Anconitana ma il risultato farà discutere

Minuto 89 - VANTAGGIO ANCONITANA: Batti e ribatti in area piccola e Mercurio riporta l'Anconitana in vantaggio. Proteste dell'Osimana con Castorina ammononito per proteste.

Minuto 79 - Il match si fa nervoso. Mercurio stende Pasquini al limite destro dell'area di rigore. Scatta il cartellino giallo

Minuto 77 - Cambio Osimana, esce Re entra Paccamici

Minuto 76 - Cambio Anconitana, esce Visciano per Proesmans

Minuto 74 - Cambio Anconitana, Piergallini entra per Zaldua: adesso è 4-2-3-1

Minuto 71 - PAREGGIO OSIMANA! Dell'Aquila soffia la palla a Marengo e manda in porta Pasquini, diagonale di sinistro e Lori battuto

Minuto 69 - Punizione per l'Osimana all'altezza della lunetta dell'area dell'Anconitana. Il destro di Dell'Aquila sibila alla destra di Lori.

Minuto 64 - Cambio per l'Osimana, esce Ristè per Campanelli

Minuto 63 - Ammonizione per Zagaglia e punizione per l'Osimana. Dalla trequarti il tiro di Cerbone finisce tra le braccia di Lori.

Minuto 58 - VANTAGGIO ANCONITANA! Trombetta dal dischetto spiazza Pesce e porta avanti l'Anconitana

Minuto 57 - RIGORE ANCONITANA! Fallo di Ristè che trattiene Ruibal.

Minuto 57 - Ammonizione per Campione dopo il fallo su Pasquini

Minuto 55 - Angolo per l'Anconitana. Pucci dalla bandierina, Mastronunzio intercetta ma Streccioni riesce ad allontanare il pericolo

Minuto 51 - ripartenza vivace dell'Osimana. Punizione dal vertice sinistro dell'area di Ferri che cerca la porta a rientrare. Nessun problema per Lori

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Minuto 50' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Il punteggio resta sullo 0-0 con il lungo minutaggio di recupero dovuto soprattutto allo scontro di gioco tra Ristè e Ruibal

Minuto 46- Anconitana vicinissima al vantaggio con Mastronunzio che dal limite destro dell'area tenta il diagonale. Pesce dice di "no".

MInuto 43 - Fasciatura sulla testa per Ristè che si rialza e torna regolarmente in posizione. Nessuna conseguenza per Ruibal.

Minuto 40 - scontro frontale tra Ruibal e Ristè nell'area piccola dell'Osimana. Entrambi restano momentaneamente a terra

Minuto 39 - Prima ammonizione della partita con il cartellino giallo per Ferri

Minuto 35 - Punizione di Trombetta che cerca la conclusione diretta dalla trequarti. Palla fuori.

Minuto 30 - Girata Mastronunzio dentro l'area piccola che di destro cerca di sorprendere Pesce, ma il portiere dell'Osimana blocca il tiro della "vipera"

Minuto 28- Sinistro si Pucci dal limite destro della trequarti osimana, parata in due tempi di Pesce

Minuto 24 - Punizione dalla trequarti per l'Anconitana: in battuta Pucci, la palla passa in mezzo alla barriera e sfiora il palo alla destra di Pesce

Minuto 20 - Colpo di testa di Mastronunzio che raccoglie un cross e cerca il gol numero 91 ma manca lo specchio della porta

MInuto 14 - Iannaci non ce la fa, al suo posto per l'Osimana entra Ristè

Minuto 12- Corner Osimana con Ferri che dalla bandierina colpisce in pieno Pucci: pallone respinto

Minuto 10 - Iannaci esce momentaneamente dal campo per un sospetto problema muscolare

Minuto 9 - Ancora palla gol per l'Anconitana con Ruibal che di destro spedisce sul fondo

Minuto 7: Visciano resta a terra dolorante dopo uno scontro di gioco ed esce momentanemante dal terreno di gioco

Minuto 6 - Occasione Anconitana con Marengo che riceve il pallone e inventa un retropassaggio per Ruibal. La palla finosce all'esterno della rete

Minuto 2 - Calcio d'angolo per l'Anconitana. Dopo la triangolazione Ruibal-Mastronunzio la difesa dell'Osimana butta la palla in corner, ma il calcio piazzato si conclude con un nulla di fatto

Minuto 1 - Partiti! Osimana in completo nero, l'Anconitana risponde in biancorosso

Fischio d'inizio ore 15:30



Tabellino:



Osimana: Pesce, Re, Castorina, Micucci, Montesi, Iannaci, Streccioni, Ferri, Cerbone, Dell'Aquila, Pasquini A disp: Natali, Magrini, Gallina, Paccamicci, Leonardi, Ristè, Madonna, Campanelli, Gatto.

All: Mobili

Anconitana: Lori, Pucci, Campione, Visciano, Mercurio, Trombetta, Ruibal, Zagaglia, Mastronunzio, Marengo, Zaldua A disp: Martiri, Colombaretti, Njayou, Fuglini, Venturin, Proesmans, Jachetta, Piergallini, Astolfi.

All: Nocera