Calcio nel sangue, un pomeriggio all'insegna dello sport e della solidarietà

Un pomeriggio all'insegna dello sport e della solidarietà. Con questo spirito sabato 30 dicembre si è svolto "CalcioNelSangue" winter edition, in collaborazione con l'A.S.D. Casenuove. Una giornata dedicata al calcio a 5 con il format del torneo avisino in versione riveduta e corretta: infatti al mini torneo hanno preso parte la squadra Avis Osimo e le tre formazioni biancorossoblu (prima squadra di C2, Juniores e Under 21) che si sono affrontate in questo pomeriggio dedicato allo sport. Al di là del risultato sportivo, la vittoria è andata alla prima squadra di C2 nella finale contro l'Avis Osimo, è stata una giornata all'insegna della solidarietà e dell'amicizia. Da due anni ormai la società di Casenuove ospita l'Avis, in concomitanza con la Festa della Sangria, per la versione estiva di "CalcioNelSangue" e non a caso la squadra avisina è divenuta "mista" con gli amici di Casenuove.

Al centro dell'evento c'è stata l'Avis e la donazione di sangue, con il presidente della sezione di Osimo Matteo Valeri che ha parlato a tutti i giocatori delle diverse squadre per sensibilizzarli all'importante tema della donazione. Presente anche l'assessore allo Sport del comune di Osimo Alex Andreoli, che ha dato il calcio d'inizio del torneo, il quale ha rimarcato l'importanza da un punto di vista sociale dell'Avis e dell'Asd Casenuove per quanto riguarda il calcio a 5 cittadino. Infatti la società biancorossoblu, con una storia quasi trentennale, è il punto di riferimento del futsal osimano: ben 55 i tesserati con due squadre giovanili, la Juniores e l'Under 21 da questa stagione, a conferma di come ci sia un'attenzione ai giovani del territorio. Non a caso l'Under 21 raccoglie ragazzi che hanno iniziato, o iniziano, da poco con questo sport e ciò che conta è la crescita da un punto di vista sportivo e morale dei propri tesserati. La prima squadra milita stabilmente in C2, con buoni risultati, così come il settore giovanile per una società sana e fortemente radicata sul territorio, in cui si respira un clima familiare. A fine torneo non a caso terzo tempo con tutti i giocatori per scambiarsi gli auguri natalizi. Una bella esperienza e ringraziamo la società per la gentile ospitalità e per averci permesso di portare i valori avisini in mezzo ai loro atleti. Avis Osimo